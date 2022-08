Carrió denunció que durante el macrismo fue espiada y responsabilizó a Patricia Bullrich

La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció en las últimas horas que durante el gobierno de Mauricio Macri, ella recibió amenazas y tuvo que solicitar custodia.

“Durante el Gobierno de Macri yo también sufrí amenazas, entonces pedí custodia”, afirmó la dirigente de la Coalición Cívica.

Posteriormente, Carrió señaló que tras investigar de dónde provenían las hostilidades descubrió que quien la amenazaba “era la ministra Patricia Bullrich”.

“Ella me mandó la Federal y la Federal se puso a 30 metros para espiarme”, sostuvo ayer Carrió de los efectivos policiales que se encontraban en cercanías a su casa durante el macrismo.

Por su parte, en la mañana de este viernes la ex Ministra de Seguridad y Presidenta del PRO, Patricia Bullrich fue consultada por las fuertes declaraciones que realizó Carrió contra su persona, sosteniendo que ignora el motivo por el cual las hizoya que “ella tenía y tiene custodia de la Policía de la Ciudad, no de la Federal”.

“La verdad no sé lo que dice la señora Carrió, no me consta que haya tenido a la Policía Federal”, dijo la referente de Juntos por el Cambio durante la mañana de este viernes.