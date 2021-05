Carrió criticó fuertemente a Macri por vacunarse en Estados Unidos

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, criticó al ex presidente Mauricio Macri por vacunarse en Estados Unidos contra el coronavirus.

“Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami”, comenzó Carrió, y continuó: “Vos sostenés el liderazgo en tanto sos lo que decís que sos. No podés vender un liderazgo y después tener dos o tres caras”.

Desde su chacra en Exaltación de la Cruz, la jefa de la Coalición Cívica opinó sobre la situación del ex presidente de vacunarse en Estados Unidos al participar de un encuentro de dirigentes latinoamericanos, denominado Foro “Defensa de la Democracia en las Américas”.

“Líder se nace, no se hace. Ahora, los liderazgos sí se pueden destruir. Y esa es una advertencia a todos. Un líder tiene que sostener su liderazgo. Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¿Está claro? Yo sostuve. Vivo como digo que vivo”, criticó Carrió a Mauricio Macri.