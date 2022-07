Carmen Barbieri habló de su problema de salud y generó mucha preocupación: “Todavía me sale sangre”.

Carmen Barbieri debió ausentarse de su programa “Mañanísima”, que se emite por Ciudad Magazine, por un problema de salud y eso generó una gran preocupación entre sus seguidores.

Operación y angustia: Carmen Barbieri no ocultó su miedo

Ahora, la diva regresó al ciclo y fue sincera sobre los problemas que enfrenta en su mano: “Vamos a contarle a la gente por qué falté. Tengo una sinovitis. Es un líquido que se junta, es muy pesado y se hace como una nuez. Antes de operar, me metieron una aguja con el ecógrafo y fueron viendo, pero no pudieron sacar líquido“.

La mamá de Fede Bal se sinceró: “Tengo vendado ahora porque todavía me sale sangre. No hay caso, hay que operar. Me operan dentro de dos semanas”.

Carmen Barbieri enfrentó duros problemas

Es importante recordar que Carmen Barbieri viene de atravesar años complicadísimos, incluyendo una internación por COVID que la dejó al borde de la muerte y el cáncer que sufrió su único hijo.

En ese momento, un año atrás, la conductora declaró: “Fede está dando un ejemplo de vida. Estoy orgullosa de mi hijo, sé que la va a pelear y la va a luchar. Estoy segura de que va a salir adelante. Es un pibe muy sensible, muy fuerte y valiente”.