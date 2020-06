Tevez quiso ingresar a Tandil para jugar al golf pero le impidieron entrar

El futbolista de Boca Juniors Carlos Tevez quiso ingresar a Tandil para jugar al golf pero en los controles policiales en el acceso a la ciudad le impidieron pasar

Walter Villarruel, director de Control Vehicular de Tandil, contó al programa radial “Cosas que pasan” por la 104.1 FM Tandil que “la inspectora detiene el vehículo y cuando baja el cristal se da cuenta que era Carlos Tevez. Tenía el permiso de circulación en la aplicación Cuidar, la licencia de conducir y el seguro. En ese sentido muy bien. Él quería venía a jugar al golf a Tandil. Esto fue en La Vasconia”.

“Él leyó que Tandil estaba en Fase 5 y que a partir de hoy se podía venir a jugar al golf, pero yo le dije que era algo local que no se podía venir de afuera. Él me dijo que no tenía que pedirle ninguna disculpas, que lo entendía”, resaltó.

En declaraciones radiales, el funcionario precisó que el ídolo xeneize, acompañado por un amigo, llevaba un barbijo personalizado, con los colores de Boca y referencias a su nombre.