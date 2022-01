Carlos Tevez finalmente rompe el silencio en una conferencia de prensa: “Me retiré”

Luego de varios meses de ausencia, el jugador vuelve al fútbol este sábado 29 con un partido amistoso. Sin embargo, nadie esperó una noticia reveladora de su parte.

En junio de 2021 Tevez se despidió de Boca Juniors, hoy finalmente regresa a jugar un partido amistoso. “La Noche Amarilla” es un evento organizado por el Barcelona de Guayaquil de Ecuador, Carlitos será uno de los invitados y ha anticipado una noticia inesperada.

“La gente me quiere más por donde vengo, por lo que di en el fútbol y creo que se identifica mucho conmigo porque saben que soy del pueblo y vengo de un barrio muy humilde. La verdad que me hacen partícipe, uno más de ellos y es algo hermoso para mi venir a Guayaquil y que me reciban de esta manera que es buenísimo“, dijo el jugador en una conferencia de prensa.

“La expectativa la verdad es grande porque vuelvo a jugar, vuelvo a un estadio. Me retiré ya, no volví a jugar. Jugué solamente con mis amigos por el asado. Pero las instalaciones son muy lindas y poder disfrutar de venir al partido va a estar muy emocionante y muy lindo”, expresó Carlos Tevez.

¿Cuál es el club en ascenso que quiere contratar a Carlos Tevez?

Deportivo Merlo es el club que tiene en mente contratar al jugador. Lucas Paparatto dio una entrevista en La Red en donde contó el interés que tienen por el “Apache”.

“Sabemos que es una locura, pero vamos a buscar a Carlos Tevez. Le encomendamos a nuestro manager, ‘Hueso’ Manzini la tarea de que intente traerlo al club”, aseguró.