Carlos Bianco le contestó a Vidal: “Su gobierno fue el de los vagos; ni siquiera venían a La Plata”

En la mañana de este martes se realizó la habitual conferencia sobre la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires, encabezada por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, quien, ante la pregunta de un periodista, se encargó de fustigar a Vidal y su paso por la gobernación.

La ex mandataria provincial afirmó que “fue un aprendizaje, (su paso por la Provincia) de los mayores aprendizajes de mi vida. Y si todo volviera a suceder, haría todo igual”. Y luego calificó a la administración de Kicillof como “el gobierno de la excusa”.

“Me causa entre gracia e indignación, no sé qué variante predomina. El gobierno de la excusa, no tengo más que reírme. Este es el gobierno del trabajo, del esfuerzo, de la precaución. En una pandemia hemos establecido cientos de miles de medidas de cuidado, de sostén de la situación social, hemos avanzado en poner en funcionamiento y mejorar el sistema sanitario, hemos reconstruido casi 300 mil escuelas, hemos establecido un funcionamiento claro de nuestro Ministerio de Producción y de Desarrollo Agrario. Y me puedo cansar de decir los desastres que hizo Vidal en el gobierno. Nuestro gobierno es de la explicación científica, no de la excusa”, comenzó Bianco.

Y sentenció: “Si es por calificar, yo calificaría al gobierno de Vidal como de los vagos y malentretenidos. Ni siquiera venían a laburar. No venían a La Plata. No se los encontraba por ningún lado. Nadie les contestaba a los intendentes, ni tenían el teléfono. Nadie atendía los llamados ni daba respuestas”.

Sobre la otra frase de Vidal, Bianco agregó: “Seguramente volvería a hacer todo igual y los bonaerenses se dieron cuenta y por eso no la votaron. Iba a ser la nada misma”.

“Seguro aprendió algunas cosas: a armar un esquema de aportantes truchos para ganar la elección, eso se lo va a llevar toda la vida, esperemos que no lo vuelva a hacer. Aprendió a poner 9 bases de espionaje ilegal, seguro iba a hacer esto de nuevo. Probablemente es lo único que haya aprendido a hacer. Por eso los bonaerenses no la eligieron y ahora vamos a ver en las próximas elecciones si los bonaerenses están de acuerdo con nuestra gestión, nuestros candidatos y nuestras plataformas electorales”, completó el jefe de Gabinete.

En el final de la larga respuesta, Bianco hizo referencia al salto de distrito que realizó Vidal para competir este año: “La recomendación que le haría es que visto y considerando que se escapó de la provincia de Buenos Aires, que no es más orgullosamente bonaerense, que se olvidó o nunca existió o andá a saber de su infancia en El Palomar, y ahora es orgullosamente porteña y cambió su lugar de infancia. Parece que Vidal se crió en varios lugares al mismo tiempo. Es muy particular, nunca lo había visto. Pero le recomiendo que se refiera a las situaciones puntuales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.