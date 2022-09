Código de área 261: ¿De dónde es y por qué puede ser una estafa?

Cada vez son más comunes las estafas a través de mensajes de texto y los cuales han generado una psicosis colectiva. Aunado a ello, la característica 261 es una de las más frecuentes cuando nos llaman de números que no conocemos.

Llamadas y mensajes con este código de área llegan a diario a miles de personas y las ponen en alerta. Ante el aumento de los delitos virtuales, los especialistas advierten sobre los riesgos de contestar. Seguí leyendo esta nota y conocé los detalles al respecto.

De dónde es la característica 261

El código de área 261 pertenece a la provincia de Mendoza, el número en tu celular puede verse con el prefijo 0261 o +54261. Esta característica pertenece a los departamentos mendocinos de Maipú, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo, Guaymallén y Lavalle.

Tipos de estafas con característica 261

De acuerdo a la explicación de especialistas, “hay varios tipos de estafas, pero las más comunes son los secuestros virtuales y los premios falsos“.

En este sentido, para proceder con la estafa, los delincuentes llaman y aseguran haber secuestrado a un familiar; e incluso, durante la llamada, se escucha a alguien llorar y pedir auxilio.

Otro tipo de estafa, es cuando ofrecen un premio falso. En este tipo de estafa, “llaman a la víctima, y le dicen que ganó un premio: puede ser desde un teléfono celular hasta un automóvil”. Asimismo, de acuerdo a los especialistas, piden a las víctimas que depositen dinero para gastos administrativos.

Ante estos escenarios, los expertos advierten a la gente que no respondan esos mensajes de texto de dudosa procedencia; a su vez, recomiendan ni siquiera hablar cuando no identificamos el número. “No hay que brindar ninguna información personal porque es la puerta a una estafa”, indican.

Sin embargo, en algunos casos es tarde, ya que los estafadores ya tienen una base de datos con los miles de incautos; quienes ya les habían respondido anteriormente y les habían proporcionado su identificación.

Como indican los especialistas, las formas de estafa cambian, pero no los objetivos. Al respecto, Ariel Avila, ex jefe de la Dirección de Delitos Complejos de la Policía cordobesa, explicó lo siguiente:

“La táctica del SMS es acorde al avance de la tecnología: antes era un llamado telefónico o una visita preguntando por un familiar. También hay estafas vía correo electrónico ofreciendo una herencia o una ayuda económica. Y ante la ambición de la gente, que cree ver plata fácil, se cae en el engaño. Pero el fin, es el mismo, la concreción de una estafa”.

Me llamaron de un número con prefijo 261 ¿Qué hago?

Como se mencionó, la recomendación de los especialistas es no responder los mensajes ni identificarse en las llamadas, en caso de que el número insista se recomienda bloquearlo. Al respecto, los especialistas en delitos informáticos explican:

“Estamos ante estafadores. Lo primero que decimos desde la Policía, es que no respondan. Casi siempre son mensajes o llamados que realizan desde las cárceles presos, quienes tienen cómplices afuera. Son estafas virtuales”.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la mayoría de los SMS provienen de teléfonos con característica de la provincia de Mendoza (Código de área 0261). Por lo que no se descarta el vínculo con bandas locales, las cuales ya tienen antecedentes en delitos virtuales.