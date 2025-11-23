Caos en el Black Friday de Ciudad del Este: estampida y peleas entre compradores

El inicio del Black Friday en Ciudad del Este desató un caos generalizado, con escenas de pugilato y descontrol. Bajo el lema “Descuentos sin fronteras”, la feria comercial que une a Paraguay, Brasil y Argentina provocó una verdadera “estampida humana” ante la promesa de conseguir tecnología y perfumes a precios de remate.

¿Cómo comenzó el día del Black Friday en Ciudad del Este?

La tensión se desató a las 8 de la mañana, momento en que se abrieron las puertas de los principales centros comerciales. La multitud, impulsada por ofertas agresivas como notebooks a 80 dólares o perfumes exclusivos a 10 dólares, se agolpó en los ingresos, provocando aplastamientos y caídas.

Videos viralizados en redes sociales capturaron el momento en que los compradores rompieron filas para ingresar a las tiendas, retratando el caos que reinó en las primeras horas del evento.

Impacto del evento y cifras relevantes

La Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, organizadora del evento, estimó una afluencia récord de 300.000 visitantes para esta edición, superando holgadamente las cifras del año anterior. El coordinador del evento, Armando Ghazaoui, subrayó el retorno masivo de turistas argentinos, motivados por la brecha cambiaria y las promociones en dólares.

Un evento de importancia regional

El Black Friday fue declarado de interés turístico por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) de Paraguay, y reúne a más de 90 empresas de distintos rubros como electrónica, moda y electrodomésticos. A pesar de las oportunidades comerciales, las escenas de desbordamiento marcaron la jornada inaugural, evidenciando la magnitud del evento en la Triple Frontera.