Cande Vetrano se fue de Masterchef y emocionó a todos

El último domingo de eliminación en MasterChef famosos, Cande Vetrano no logró convencer al jurado y debió abandonar el programa de televisión más visto del país. La actriz tuvo una sentida despedida por parte del jurado y de sus compañeros.

Candela Vetrano quedó fuera de Masterchef Celebrity 2 en instancias de semifinales y en medio de una profunda emoción.

Del jurado quien se mostró más conmovido fue Damián Betular, quien le expresó “Me vas a hacer llorar. Esto es un juego, pero te tengo tanto cariño. Desde que pasaste esa puerta la primera semana, sabía que ibas a llegar lejos, y acá estás. Me brindaste una alegría que me hacía olvidar todo lo que pasaba afuera. Espero que hayamos y estemos en un gran recuerdo en vos, de este paso por acá, porque fue fabuloso”.

La emoción de Gastón Dalmau

De sus compañeros, quien se mostró más movilizado por la despedida de Cande Vetrano, fue Gastón Dalmau, quien a la vez es muy amigo de la joven actriz: “Cande, te amo, sabés todo lo que te quiero. Verte ir me da mucha tristeza. Es la competencia, son las reglas del juego y alguien se tenía que ir hoy”, le dijo con lágrimas en los ojos.

Despedida de Cande Vetrano

La querida actriz se despidió entre las lágrimas de todos sus compañeros y de los jurados: “Estoy tan agradecida con ustedes chicos. Me llevó mucho aprendizaje. Crecí y aprendí. Estoy tan agradecida con todo el equipo y quiero agradecerles a mis compañeros. Me voy con el corazón lleno de alegría“, expresó Cande Vetrano tras tener que dejar el programa.

¿Quiénes quedan en Masterchef?

Los participantes que siguen en Masterchef Celebrity, camino a la gran final, son Georgina Barbarrosa, Sol Pérez y Gastón Dalmau.

¿Cuándo es la final de Masterchef?

Esta semana es la gran final, el jueves 24 de junio a las 22 horas es el día y horario elegido por la producción de Telefe y que tendrá a dos participantes disputando por se campeón o campeona.

Cuáles son los próximos programas de Masterchef

Los próximos programas de Masterchef Celebrity serán este martes 22, miércoles 23 y jueves 24.

Martes y miércoles irá en su horario habitual de las 22.30 horas, mientras que la gran final será a las 22:00 hs. Se espera que entre martes y miércoles un participante más abandone el certamen y así queden los dos que participen en la final de Masterchef Celebrity 2.