En Cancillería recibieron al embajador Suizo con la bandera de Dinamarca

Días atras, en un acto formal en la sede de Cancillería, el flamante embajador de Suiza en Argentina, Hans-Ruedi Bortis, notó que algo no encajaba: la bandera de Dinamarca, y no la de su país, era la que lo esperaba en una importante ceremonia .

Es por eso que en la imagen que circuló del encuentro sólo aparece la bandera argentina (foto superior). “Cuando llegó para cumplir con el requisito formal, Bortis vio la bandera de Dinamarca, y no la de su país“, publicó diario La Nación, motivo por el que la quitaron y no la reemplazaron porque no había una de Suiza a mano.

Bandera de Suiza – Bandera de Dinamarca

“El embajador se sorprendió primero, luego se lo tomó con mucho humor y el problema se solucionó enseguida”, afirmaron fuentes diplomáticas que pidieron reserva y, a la vez, le restaron importancia al episodio, dadas las similitudes que comparten ambas banderas, aunque a simple vista son diferentes.

Para la delegación suiza en el país, el equívoco y la reacción del embajador rememoró otra salida divertida, la del antecesor de Bortis, Heinrich Schellenberg, cuando salió al cruce de la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que opinó que “Suiza es más tranquilo, pero aburrido“.