Le diagnosticaron cáncer de mama a una nena de 7 años: "Noté un 'porotito' en el pecho"

El cáncer es una de las enfermedades más temidas, pero la situación resulta todavía más dolorosa cuando éste mal afecta a un niño.

La historia de Maura

En Chile, una niña fue diagnosticada con cáncer de mama. Todo comenzó cuando la madre de la nena descubrió un diminuto bulto en uno de los pechos de la menor y fue urgente al médico.

"Noté un 'porotito' en el pecho, debajo del pezón. El doctor me recalcó que lo que tenía no era normal. Dijo que si esperaba mucho, iba a ir creciendo, pero nunca me dijo que podía llegar a esto", reveló la mujer.

A sus siete años, Maura debió someterse a una mastectomía de su mama izquierda. La madre de la niña contó: "Lo único que me dice ella cuando la llevo a la oncóloga es que no quiere ser pelada, pero, más allá de eso no entiende que no tenga su mama". Mirá el video a continuación:

Un caso poco común

Francisco Barriga, oncólogo de la Universidad Católica de Chile, remarcó: "La mayoría de las mujeres que tienen cáncer de mama es diagnosticada entre los 50 y los 60 años. De ahí para abajo empieza a ser menos frecuente y, un caso de un menor de siete años, es completamente inusual".

Por su parte, Felipe Tagle, presidente de la Asociación Chilena de Pacientes Oncológicos, explicó: "Normalmente, si no hay metástasis, las personas con cáncer se someten a un proceso de radiación, pero en el caso de Maura no hay registros debido a su corta edad".

El hombre reconoció: "A nivel mundial, no existe ningún caso parecido al de Maura. El único de que hay registro es una niña en Estados Unidos que le detectaron un cáncer parecido a los 10 años y es un caso en 200 millones, el de Maura puede ser uno en 400 millones".