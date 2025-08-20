Cancelan el Rally de Castelli por el mal estado de los caminos tras las lluvias

Esta tarde se confirmó oficialmente que el Rally de Castelli, que estaba programado para el próximo fin de semana, quedó suspendido debido al mal estado de los caminos tras las intensas lluvias de los últimos días.

La decisión fue tomada por el municipio en la mañana de este miércoles. Además, no fue posible postergar la competencia, ya que el próximo fin de semana se celebrará el aniversario de la ciudad, con eventos programados tanto el sábado como el domingo, en zonas que iban a ser parte del recorrido de la carrera, incluyendo la Estancia “La California”.

Desde la organización del rally indicaron que la próxima fecha de la categoría será del 19 al 21 de septiembre en Arrecifes. Asimismo, se está evaluando la posibilidad de recuperar la fecha perdida en otro momento del calendario.