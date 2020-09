Campana reabrió las canchas de fútbol 5 sólo para jugar al “Metegol Humano”

La Municipalidad de Campana autorizó la reapertura de las canchas de fútbol 5 sólo para jugar al “metegol humano”, la modalidad que inventó un vecino de Pergamino y que se comenzó a implementar en distintas ciudades del país y el mundo.

“Como una prueba piloto, el fútbol en su modalidad metegol, fue interpretado desde la Secretaria de Desarrollo Económico del Municipio como enmarcado dentro de la resolución N° 260/2020 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires “CACD protocolo de retorno Deportivo”, expresaron desde el municipio que se encuentra en Fase 4 de la cuarentena.

Esta medida permitió que desde este lunes reabrieran las canchas de fútbol 5 de Campana que deberán respetar las normas de higiene y distanciamiento establecidas en ese protocolo de deportes individuales.

Solo está permitida la actividad Futbol 5 “Formato Metegol”, es decir, sin contacto y con distancia social.

Cómo se juega al Metegol Humano

El “metegol humano” se juega con dos equipos de hasta cinco jugadores. Cada jugador tendrá una zona de juego propia y ninguno podrá salir de la misma. Los arqueros no podrán salir del área y cada 5 minutos los deportistas podrán cambiar de zona que estarán demarcadas claramente.

Esta modalidad fue inventada por Gustavo Ciuffo, propietario de un complejo de canchas de fútbol 5 en Pergamino.

“Soy un exprofesor de educación física, me dedico a los complejos hace ocho años y bueno, la necesidad me lleva muchas veces a tener una marcha más, a buscar cosas, y en el último anuncio para esta zona, en el que se habilitaron las actividades al aire libre con un máximo de 10 personas, empecé a buscarle la vuelta y pensé en lo que se podía hacer: 10 personas, una cancha, sin roce, algo divertido… y se me ocurrió hacer esto”, contó sobre esta idea.

“No podés pasar las líneas, tenés que respetar tu lugar y así evitamos el contacto físico, generamos el distanciamiento. El objetivo es llevar la pelota desde tu arco hasta el delantero que lo tenés moviéndose adelante sin que te intercepten los del medio”, relató.