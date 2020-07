¡Camioneros indignados! le ponen fajas en los camiones y no los dejan bajar ni para ir al baño

En varias ciudades de nuestro país no permiten que los camioneros se detengan en estaciones de servicio o comercios para proveerse de alimentos, tampoco les permiten estacionar porque dan por sentado que serán propagadores del Covid-19 y así lo ponen en las fajas que colocan a modo de precinto en las puertas de los camiones, encerrando al chofer.

Se ha denunciado que tales medidas arbitrarias están fuera de toda legislación por la cuarentena.

Al inicio de la cuarentena se conocieron múltiples situaciones en provincias que impedían el paso de los camiones. Solucionado ese problema ahora el problema es que que se impide al chofer que baje de la cabina, comunicando de antemano en la faja que corresponde prisión a quien "viole las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia"

Recientemente el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren fue cuestionado por la Federación de Camioneros que lo acusó de prohibir a los trabajadores comprar alimentos o higienizarse en dicha ciudad bonaerense.

La Federación de Camioneros repudió el accionar del intendente de Dolores, "que sobrepasa los límites legales atentando contra la salud física y psicológica de los trabajadores". Los camioneros además lo acusaron de violar el Artículo141 del Código Penal por "Privación de la Libertad".

Uno de los primeros distritos bonaerenses en implementar tal medida fue el municipio de Azul cuyo Intendente, Hernán Bertellys fue denunciado penalmente por la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga (Catac) por colocar tales fajas en las puertas de los camiones que deben circular por la ciudad. La denuncia es por los delitos de entorpecimiento del transporte de cargas, privación ilegal de la libertad por la sola condición de ser camioneros y abuso de autoridad.

Tal situación se repite en otras provincias como La Rioja, Mendoza, Salta y Jujuy.

“Para cruzar de una provincia a la otra hacen hisopado que es rápido, pero lleva tiempo. Genera que se acumulen camiones y haya demoras, además hasta que no dé negativo no pueden seguir”, explicaron fuentes empresariales. “Es entendible que haya controles, pero tenemos que seguir trabajando para que no se corte el abastecimiento y es complicado”, describieron

En las últimas horas denunciaron que los controles son más estrictos para los transportistas que ingresan a Salta por las diferentes rutas provinciales y nacionales. Ahora a los camiones que pasan los controles, la Policía les coloca una faja preventiva de seguridad con información que permite agilizar la fiscalización y disminuir los tiempos de espera.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) señaló que se trata de una medida sobreactuada, además de atropellar la dignidad de los choferes y empresarios del transporte, que además pone en riesgo el abastecimiento de productos en todo el país.

"Toman medidas para que el chofer no se baje en todo el trayecto. Esto ocurrió en Aimogasta, La Rioja, le ponen una faja al camión al entrar y tiene que tenerla intacta al salir de la Provincia. En San Luis lo hacen de otra manera, arman un convoy y acompañan a los camiones de punta a punta sin dejarlos parar ni en banquinas ni en estaciones de servicio. Que coloquen fajas a modo de precinto en los camiones ya es el colmo. Por un lado sueltan a los presos y por otro lado dejan preso a los choferes, que están llevando las cosas esenciales a la gente", expresó Gallart.