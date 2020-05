Camionero atropelló un perro en la ruta, lo curó y lo adoptó

Elías es un camionero argentino que circulaba por la ruta 91 de la provincia de Santa Fé cuando imprevistamente se le cruzó en su camino un perro.

Pese a las maniobras del conductor, no pudo evitar atropellarlo, pero lejos de dejarlo abandonado a su suerte, Elías detuvo el vehículo al costado de la ruta y se acercó hasta el can que sollozaba del dolor provocado por las heridas y al verlo así, corrió hasta su camión y extrajo un botiquín con algunos elementos que sirvieron para brindarle al indefenso animal las primeras curaciones.

Tras algunos minutos, tomó al perrito entre sus brazos y lo llevó consigo hasta su hogar donde luego de requerir los servicios de un veterinario para proporcionarle una adecuada atención, decidió adoptarlo y brindarle el cariño que evidentemente no había tenido hasta entonces.

"Yo se que Dios en algún momento me lo devolverá o bien ya me lo dio con la hermosa familia y la salud de todos los que me rodean. Recién entre Serodino y Totoras fui causante del accidente y me hice responsable: me lo llevo para darle una mejor vida que la que tenía. Gracias a los colegas que lo esquivaron por la banquina. Bendiciones para todos y buena ruta", expresó el camionero.

Su maravilloso gesto se viralizó en las redes sociales y las felicitaciones hacia Elías se multiplican constantemente.