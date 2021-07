Un hombre caminó vestido de “Jesús” para ir a vacunarse contra el coronavirus. Explicó que realizó tal acto para “cumplir con una promesa personal”.

Nicolás Ramos, actor y comediante de 33 años, se visitó de “Jesús” tras recibir el turno para inocularse contra el COVID-19: “Cuando me llegó el turno para vacunarme en la cancha de Banfield, ya tenía la idea de ir vestido como Jesús, un personaje que suelo hacer seguido. La idea era hacer una intervención callejera representativa para la sociedad y pensé que él, pero sobre todo lo que quería era generar un impacto positivo en la carpa de vacunación. Mi objetivo fue concientizar a las personas sobre la importancia de la inmunización contra el coronavirus. No es la primera vez que lo hago, me gusta salir a caminar y escuchar a las personas las historias que me cuentan”.

Típico. Estás cargando nafta y aparece Jesús caminando. Lanus, no lo entenderías. pic.twitter.com/XVpZ4EXQ2f — Nico Demczuk (@nicodemczuk) July 15, 2021

El sujeto caminó vestido de Jesús desde Lanús hasta el estadio Florencio Sola, en Banfield: “El recorrido hasta la cancha de Banfield fue largo, quiero aclarar que soy hincha de los Andes y que debajo de mi vestuario de Jesús, que yo mismo cocí, llevaba la camiseta de Lomas Mil Rayitas”, continuó Ramos, y agregó: “Yo nací en el Sur del conurbano, así que mi corazón está ahí, pero por motivos laborales me mudé a capital y fue desde acá que comencé el recorrido. Primero tomé un par de subtes, cuando llegué a Constitución y me encontré con que no había trenes, tomé el colectivo 45 semi rápido y baje en Lanús. Ahí comencé la caminata, llegué rezando a la vacunación porque llegaba tarde”.

El hombre que se encarnó en el personaje de Jesús es profesor de educación física y realiza repartos en bicicleta con los que pudo sobrevivir durante la pandemia, sumando a sus labores de reparaciones de artefactos eléctricos, albañilería y plomería.