Cambios urgentes en el DNI y el pasaporte desde hoy: todo lo que tenés que saber

Desde este 1° de febrero de 2026 comenzaron a regir importantes modificaciones en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino. Las medidas fueron oficializadas por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y ya impactan en los trámites que realizan millones de personas en todo el país, tanto para identificarse como para viajar. Conocé en detalle qué cambia, a quiénes afecta y qué pasa con los documentos actuales.

Qué cambios se implementan en el DNI argentino

El nuevo DNI incorpora un diseño actualizado y refuerzos tecnológicos orientados a mejorar la seguridad y prevenir falsificaciones. Entre las principales novedades se destacan:

Datos personales grabados con tecnología láser.

Nuevas imágenes de seguridad visibles y ocultas.

Mejoras en el chip electrónico del DNI digital.

Actualización del diseño, alineado a estándares internacionales.

Estos cambios se aplican tanto al DNI para ciudadanos argentinos como al DNI para extranjeros con residencia legal en el país. La implementación es progresiva y depende de la disponibilidad en cada oficina del Renaper o registro civil.

Así será el nuevo pasaporte argentino desde febrero

El pasaporte argentino también fue renovado. El nuevo formato suma medidas de seguridad avanzadas y un rediseño integral del documento. Las principales modificaciones incluyen:

Portada y páginas interiores con nuevo diseño.

Datos biométricos grabados con láser.

Mayor cantidad de elementos antifraude.

Adaptación a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El objetivo es facilitar los controles migratorios y reforzar la validez del pasaporte argentino en el exterior.

¿Los DNI y pasaportes actuales siguen siendo válidos?

Sí. Los documentos que ya están en circulación continúan siendo plenamente válidos hasta su fecha de vencimiento. No es obligatorio renovar el DNI o el pasaporte únicamente por el cambio de diseño o tecnología.

El Renaper aclaró que solo deberán realizar el trámite quienes tengan el documento vencido, necesiten una actualización obligatoria (por edad o cambio de datos) o soliciten un nuevo ejemplar por pérdida o deterioro.

Desde cuándo se puede tramitar el nuevo DNI y pasaporte

Los nuevos formatos se pueden tramitar desde el 1° de febrero de 2026 en los registros civiles, Centros de Documentación Rápida (CDR) y oficinas habilitadas del Renaper. Durante las primeras semanas, puede ocurrir que algunas personas aún reciban el modelo anterior debido a la implementación gradual del sistema.

A quiénes afectan especialmente estos cambios

Las modificaciones impactan especialmente en:

Personas que deban renovar el DNI por actualización obligatoria.

Quienes tramiten el DNI por primera vez.

Viajeros que necesiten emitir o renovar el pasaporte.

Extranjeros con residencia en Argentina que deban renovar su documentación.

Qué tener en cuenta antes de iniciar el trámite

Antes de sacar turno o acercarte a una oficina, es recomendable verificar:

Que tu DNI o pasaporte no esté vencido.

Si corresponde una actualización por edad o cambio de datos.

Los plazos de entrega, que pueden variar según la modalidad elegida.

Con estos cambios, el Gobierno busca modernizar los documentos argentinos y reforzar su seguridad, sin afectar la validez de los que ya están en uso.