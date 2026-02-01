Cambios urgentes en el DNI y el pasaporte desde hoy: todo lo que tenés que saber

Ignacio Hernández
Cambios dni pasaporte Argentina

Desde este 1° de febrero de 2026 comenzaron a regir importantes modificaciones en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino. Las medidas fueron oficializadas por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y ya impactan en los trámites que realizan millones de personas en todo el país, tanto para identificarse como para viajar. Conocé en detalle qué cambia, a quiénes afecta y qué pasa con los documentos actuales.

Qué cambios se implementan en el DNI argentino

Nuevo dni pasaporte

El nuevo DNI incorpora un diseño actualizado y refuerzos tecnológicos orientados a mejorar la seguridad y prevenir falsificaciones. Entre las principales novedades se destacan:

Banco Nación lanza 24 cuotas sin interés en Tienda BNA+: Cómo aprovechar la promoción por tiempo limitado
Mirá también:

Banco Nación lanza 24 cuotas sin interés en Tienda BNA+: Cómo aprovechar la promoción por tiempo limitado
  • Datos personales grabados con tecnología láser.
  • Nuevas imágenes de seguridad visibles y ocultas.
  • Mejoras en el chip electrónico del DNI digital.
  • Actualización del diseño, alineado a estándares internacionales.

Estos cambios se aplican tanto al DNI para ciudadanos argentinos como al DNI para extranjeros con residencia legal en el país. La implementación es progresiva y depende de la disponibilidad en cada oficina del Renaper o registro civil.

Así será el nuevo pasaporte argentino desde febrero

El pasaporte argentino también fue renovado. El nuevo formato suma medidas de seguridad avanzadas y un rediseño integral del documento. Las principales modificaciones incluyen:

  • Portada y páginas interiores con nuevo diseño.
  • Datos biométricos grabados con láser.
  • Mayor cantidad de elementos antifraude.
  • Adaptación a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El objetivo es facilitar los controles migratorios y reforzar la validez del pasaporte argentino en el exterior.

¿Los DNI y pasaportes actuales siguen siendo válidos?

Sí. Los documentos que ya están en circulación continúan siendo plenamente válidos hasta su fecha de vencimiento. No es obligatorio renovar el DNI o el pasaporte únicamente por el cambio de diseño o tecnología.

El Renaper aclaró que solo deberán realizar el trámite quienes tengan el documento vencido, necesiten una actualización obligatoria (por edad o cambio de datos) o soliciten un nuevo ejemplar por pérdida o deterioro.

Desde cuándo se puede tramitar el nuevo DNI y pasaporte

Los nuevos formatos se pueden tramitar desde el 1° de febrero de 2026 en los registros civiles, Centros de Documentación Rápida (CDR) y oficinas habilitadas del Renaper. Durante las primeras semanas, puede ocurrir que algunas personas aún reciban el modelo anterior debido a la implementación gradual del sistema.

A quiénes afectan especialmente estos cambios

Las modificaciones impactan especialmente en:

  • Personas que deban renovar el DNI por actualización obligatoria.
  • Quienes tramiten el DNI por primera vez.
  • Viajeros que necesiten emitir o renovar el pasaporte.
  • Extranjeros con residencia en Argentina que deban renovar su documentación.

Qué tener en cuenta antes de iniciar el trámite

Antes de sacar turno o acercarte a una oficina, es recomendable verificar:

  • Que tu DNI o pasaporte no esté vencido.
  • Si corresponde una actualización por edad o cambio de datos.
  • Los plazos de entrega, que pueden variar según la modalidad elegida.

Con estos cambios, el Gobierno busca modernizar los documentos argentinos y reforzar su seguridad, sin afectar la validez de los que ya están en uso.

Devolución de percepciones ARCA: ¿Cómo solicitar el reintegro del 30% por compras en dólares?
Mirá también:

Devolución de percepciones ARCA: ¿Cómo solicitar el reintegro del 30% por compras en dólares?
Compartir este artículo
Radares ruta provincia buenos aires
Radares en Provincia de Buenos Aires: el margen de error que pocos conocen y te puede salvar de una infracción
Provincia
Cuenta dni febrero descuentos
Cuenta DNI febrero 2026: Guía completa de descuentos y nuevos topes para ahorrar hasta $100.000
Provincia
Parte médico del nene de 8 años accidentado en Pinamar: evolución estable pero crítica
Bastián podría ser derivado al Hospital Garrahan tras una evolución clínica favorable
Provincia
Arranca febrero y sube la temperatura: ¿cómo continuará el tiempo en los próximos días?
Provincia
estatales bonaerenses docentes paritarias aumento
Paritarias bonaerenses: Kicillof convocó a estatales y docentes para definir los aumentos de febrero
Provincia
Cuenta dni promos verano enero
Cuenta DNI febrero: Todos los descuentos, topes de reintegro y nuevos beneficios de verano
Provincia
ARCA reorganiza débitos automáticos para monotributistas y busca evitar fallas en pagos
Devolución de percepciones ARCA: ¿Cómo solicitar el reintegro del 30% por compras en dólares?
Sociedad

Más leídas