Cambios en los requisitos de Becas Progresar para agosto 2024

Con el objetivo de apoyar a los jóvenes argentinos en la finalización de sus estudios obligatorios y la continuación en diversas formaciones profesionales, el programa de Becas Progresar se ha consolidado como una herramienta fundamental. Sin embargo, para el mes de agosto de 2024, habrá un cambio importante en uno de sus requisitos clave.

El nuevo requisito de ingreso para la Beca Progresar

Desde el 1 de agosto de 2024, el grupo familiar del solicitante de la Beca Progresar no podrá superar los 3 salarios mínimos. Este cambio se produce debido al incremento del SMVM, que llegará a $262.432,93. Por lo tanto, el límite de ingresos para acceder al beneficio será de $787.298,79 para todo el grupo familiar. Es importante destacar que este requisito no aplica a los jóvenes que sean titulares de una Pensión No Contributiva por Invalidez, según lo estipulado en la Ley 13.478.

Requisitos completos para acceder a la Beca Progresar

Para acceder a la Beca Progresar, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos. Aunque algunos pueden variar según las diferentes versiones del beneficio, los requisitos generales incluyen:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI. Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.

cumplidos al momento del cierre de la convocatoria. La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

. Cumplir con la condición de alumno regular .

. Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.

determinadas por el programa. Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

establecidas en el Reglamento Progresar. Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Monto de la Beca Progresar en agosto 2024

Para el mes de agosto de 2024, las personas que perciban este beneficio recibirán un pago de $20.000, que es el monto establecido desde el inicio del año. Actualmente, el Ministerio de Capital Humano no ha anunciado una nueva actualización de este monto. Es importante recordar que todos los meses se retiene un 20% del total del beneficio, el cual los beneficiarios podrán cobrar al finalizar el año, siempre que acrediten la regularidad en sus estudios.