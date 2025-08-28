Cambios en la ley de feriados: ¿Se viene un finde largo en octubre?

Tras el último fin de semana largo, muchas personas revisaban el calendario esperando saber cuándo sería el próximo —y caían en la cuenta de que recién habrá otro en noviembre por el Día de la Soberanía Nacional. Pero antes de ese momento, podría llegar un nuevo fin de semana largo.

Este jueves se publicó el Decreto 614/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que modifica la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos (N° 27.399). En particular, ahora establece que los feriados trasladables que caigan sábado o domingo pueden trasladarse al lunes inmediato posterior o al viernes inmediato anterior. Antes solo se contemplaba esta regla para feriados que coincidieran con días de semana

En consecuencia, la Jefatura de Gabinete de la Nación queda facultada para decidir, caso por caso, si un feriado trasladable que coincida con fin de semana debe moverse al viernes anterior o al lunes posterior .

Este año, el feriado del 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable) cae un domingo. Esto lo convierte en el primer caso en que el nuevo decreto puede aplicarse y posibilitar un nuevo fin de semana largo si se traslada al viernes 10 o al lunes 13 .

La posibilidad no surge solo de la normativa, sino que también recibió reclamos desde el sector turístico y autoridades locales. El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, reiteró su pedido al Gobierno para que se traslade el feriado del 12 de octubre al lunes 13, indicando que se trata de una fecha crucial para el turismo local en temporada baja . También, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata solicitó formalmente al secretario de Turismo, Daniel Scioli, que el feriado del 12 se traslade al viernes 10 de octubre con fines turísticos, dadas las duras condiciones que atraviesa el sector . Este reclamo no es aislado, sino que cuenta con el respaldo de legisladores bonaerenses y otras localidades turísticas .

En síntesis, cuando muchos miraban el calendario y solo encontraban el próximo fin de semana largo en noviembre, un nuevo escenario se abre: gracias al Decreto 614/2025, el feriado del 12 de octubre podría convertirse en un fin de semana largo adicional si así lo decide la Jefatura de Gabinete, en respuesta a las demandas del sector turístico y municipios como Villa Gesell y Mar del Plata.