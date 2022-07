Cambiaron los síntomas frecuentes de COVID-19 ¿Cuáles son?

La falta de olfato y gusto ya no son tan comunes para identificar la aparición del virus. Este jueves varios especialistas de Argentina señalaron que son otros los síntomas que se dan en consonancia con lo que ocurre en el resto del mundo. ¿Cuáles son?

“Lo que estamos viendo es que los casos de covid-19 ahora son muy diferentes a lo que veíamos al principio, incluso a los del año pasado. Hoy vemos más cuadros gripales, esto es congestión nasal, dolor de cabeza, de garganta, decaimiento y dolor muscular”, afirmó Martín Hojman, médico infectólogo del Hospital Rivadavia.

“Hay una menor incidencia sobre las vías respiratorias bajas o sea sobre el pulmón”, señaló y agregó que “frente a este tipo de cuadros que no se presentan grave, las personas consultan mucho menos”.

Elea Obieta, médica infectologa e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) expresó que “producto de las vacunas ya no vemos esos pacientes que ingresaban con insuficiencia respiratoria, iban a terapia y muchos de ellos se morían”. A su vez, al parecer es menos frecuente que se presenten manifestaciones en la piel de las personas contagiadas.

¿Cómo es el cuadro viral actual del COVID?

Actualmente, el cuadro de covid actual indica la aparición de:

Fiebre

Dolor de garganta

Mucosidad

Cansancio

Dolores musculares

Dolor de cabeza

Escalofríos (peil sensible)

Inscluso se descarta la aparición de fiebre alta.

“Es decir que las nuevas variantes parecen afectar más lo que llamamos vías aéreas superiores“, afirmó la infectóloga. A su vez, observó que “la gente hoy tiene dolor de cuerpo, un poquito de fiebre, dolor de garganta, está toda la familia igual y te dice: ‘tengo gripe’ pero no se testea; con lo cual no sabremos si eso era adenovirus, influenza o coronavirus“.

Ramiro Heredia, médico clínico de la División de Urgencias del Hospital de Clínicas explicó que toda persona que tiene un cuadro viral que aparenta un resfrío común, gripe o angina, podría tener Sars-CoV-2 que está circulando ampliamente.

Y recomendó que “Entonces es clave extremar los cuidados mientras se está con síntomas y testear a las personas que tiene indicación según las recomendaciones del Ministerio de Salud, para no contagiar a las poblaciones más vulnerables frente al virus”.