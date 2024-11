Cambiaron feriados “turísticos” por días “no laborables”: ¿Cuál es la diferencia?

El Gobierno Nacional dio a conocer el calendario oficial de feriados para 2025, introduciendo una novedad que marca un cambio en los tradicionales fines de semana largos: este año no habrá feriados con fines turísticos, sino días no laborables. La medida fue establecida mediante el Decreto 1027/2024, publicado en el Boletín Oficial, y lleva la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Días no laborables: ¿cómo funcionan?

A diferencia de los feriados con fines turísticos, los días no laborables quedan sujetos a la decisión de cada empleador, lo que significa que no es obligatorio otorgar el día libre. En este sentido, el Ejecutivo definió tres jornadas no laborables para fomentar la actividad turística:

Viernes 2 de mayo

Viernes 15 de agosto

Viernes 21 de noviembre

Feriados oficiales del 2025

El calendario incluye feriados nacionales trasladables y no trasladables, destacándose fechas clave como el Carnaval, el Día de la Independencia y Navidad. Algunas de las jornadas más importantes del año son:

1 de enero : Año Nuevo

: Año Nuevo 3 y 4 de marzo : Carnaval

: Carnaval 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María

: Día de la Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre: Navidad

¿Qué pasa con los feriados trasladables?

Según la Ley N° 27.399, los feriados nacionales trasladables se reubicarán de la siguiente manera:

Si caen martes o miércoles, se trasladan al lunes anterior.

Si caen jueves o viernes, se pasan al lunes siguiente.

El impacto en la organización de viajes

La ausencia de feriados con fines turísticos podría impactar en las expectativas de quienes planean escapadas o viajes cortos durante el año. Sin embargo, los días no laborables ofrecen una oportunidad similar, siempre que los empleadores decidan otorgar ese beneficio.