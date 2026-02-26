Calendario ANSES marzo 2026: Fechas de cobro de AUH, Tarjeta Alimentar y el extra de Ayuda Escolar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha confirmado oficialmente el cronograma de pagos para marzo de 2026. Este mes es clave para millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, no solo por la actualización de los montos basada en la movilidad vigente, sino también por el inicio del ciclo lectivo que trae consigo el pago automático de la Ayuda Escolar Anual.

A continuación, detallamos todo lo que necesitás saber sobre fechas, nuevos valores y requisitos para cobrar los beneficios sin inconvenientes.

Calendario de pagos marzo 2026: AUH y Tarjeta Alimentar

Como es habitual, el cobro se organiza según la terminación del último número del Documento Nacional de Identidad (DNI). Los fondos de la Tarjeta Alimentar se acreditan de forma automática en la misma cuenta y fecha que la asignación mensual.

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo

lunes 9 de marzo DNI terminados en 1: martes 10 de marzo

martes 10 de marzo DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo

miércoles 11 de marzo DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo

jueves 12 de marzo DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo

viernes 13 de marzo DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo

lunes 16 de marzo DNI terminados en 6: martes 17 de marzo

martes 17 de marzo DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo

miércoles 18 de marzo DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo

jueves 19 de marzo DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

Montos actualizados: ¿Cuánto se cobra en marzo?

Para el tercer mes del año, las prestaciones de ANSES reciben un ajuste derivado del índice de inflación. El valor bruto de la AUH escala a $132.814 por hijo. Sin embargo, el organismo retiene mensualmente el 20% hasta la presentación de la Libreta de Salud y Educación.

Valores netos a depositar por AUH:

Cobro directo (80%): $106.251 por cada hijo.

$106.251 por cada hijo. Monto retenido (20%): $26.563 (acumulable para el pago único anual).

$26.563 (acumulable para el pago único anual). AUH con Discapacidad: el monto bruto se eleva a $432.417, con un pago neto directo de aproximadamente $345.933.

Valores de la Tarjeta Alimentar (sin cambios):

A diferencia de la asignación, este refuerzo alimentario mantiene sus montos vigentes:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

El extra de marzo: Ayuda Escolar Anual de $85.000

Con el comienzo de las clases, ANSES liquida la Ayuda Escolar Anual, que para marzo de 2026 se fijó en $85.000 por cada hijo en edad escolar (desde los 45 días hasta los 17 años inclusive).

Este beneficio se paga de forma automática a quienes tengan el certificado de escolaridad cargado en la plataforma Mi ANSES. En caso de no recibirlo automáticamente, el titular tiene tiempo de subir el formulario PS 2.68 a través de la web oficial para habilitar el pago en los meses subsiguientes.

Complemento Leche: aumento para los más chicos

Las familias que perciben la AUH y tienen hijos de hasta 3 años también reciben el Complemento Leche del Plan 1000 Días. En marzo, este ítem se actualiza por movilidad y sube a $50.094 por cada niño.

Ejemplo de cobro total para un hogar con un hijo menor de 3 años:

AUH (neto 80%): $106.251

Tarjeta Alimentar: $52.250

Complemento Leche: $50.094

Total aproximado en marzo: $208.595 (sin contar la Ayuda Escolar si corresponde).

Trámites importantes: Fecha límite para la Libreta AUH

Recordá que el 31 de marzo de 2026 vence el plazo para presentar la Libreta de la AUH correspondiente al año anterior a través de Mi ANSES. Cumplir con este trámite es indispensable para cobrar el acumulado del 20% retenido durante todo el ciclo previo y para asegurar la continuidad del beneficio.