Cafiero pidió que Carrió y Rodríguez Larreta se disculpen por la fiesta de cumpleaños

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió este sábado a la denuncia por el festejo de cumpleaños de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió y dijo que “estamos esperando sus disculpas, las de Mario Negri y las de Horacio Rodríguez Larreta”.

Las declaraciones del funcionario nacional se dieron luego de que saliera a la luz una reunión de celebración organizada por Carrió en diciembre de 2020, de la que habrían participado el jefe de Gobierno porteño y el diputado cordobés de Juntos por el Cambio y otras 70 personas.

En este contexto, y en alusión al escándalo que afrontó el Gobierno nacional por el encuentro organizado por la primera dama, Fabiola Yañez, en julio de 2020, Cafiero sostuvo que Alberto Fernández “reconoció el descuido y pidió disculpas”.

“Cuando se tomó registro de que la situación en Olivos era incorrecta y había habido un descuido, el Presidente pidió disculpas y siguió avanzando con la agenda que le importa a la gente”, expresó el jefe de Gabinete.

Asimismo, el funcionario nacional arremetió con que “al Presidente se le exigió muchísimo y no está mal, pero Elisa Carrió hizo un cumpleaños cuando no estaba permitido y todavía no hay ninguna disculpa ni de ella, ni de Negri ni de Larreta”.

“Estamos esperando las disculpas de todos de esos dirigentes, que hicieron una fiesta con mariachis incluidos”, lanzó Cafiero al referirse a la actitud de los dirigentes del PRO y a la denuncia de Carrió por incumplimiento del DNU presidencial.

Vale recordar, que días atrás se conoció que la líder de la Coalición Cívica festejó su cumpleaños número 64 el 26 de diciembre del año pasado con más de 70 invitados en el distrito bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Un día después de que trascendiera la denuncia contra Carrió, la exdiputada consideró que “no se puede comparar” dicha celebración con la organizada por Yañez en Olivos cuando regían restricciones más duras.

En este contexto, Carrió manifestó que se sintió “herida” por la denuncia y que “fue la primera vez en mi vida que tuve la sensación de querer irme del país, me han dañado mucho pero ayer lloré y yo no lloro, porque había cumplido con todo”.