Buscan desesperadamente a dos jóvenes que viajaron a La Rioja por trabajo y desaparecieron

Agostina Lazarte, de 20 años, desapareció de su casa el martes pasado, cuando viajó a La Rioja junto a su amiga Florencia Segura, por una oferta de trabajo.

Las jóvenes de Banda del Río Salí, Tucumán, llevan desparecidas tres días y todavía no hay ningún rastros de ellas.

Lo que dice la familia

"No sabemos dónde está. Nos llegaron mensajes de audio diciendo que ella se encuentra bien pero son otras personas las que hablan, no es ella ni su amiga. Estamos desconcertados", confesó José, hermano de Agostina.

"Ella nos decía que quería ir a trabajar. Nosotros le dijimos que no. Después conoció a esta chica (Florencia) y desapareció de un día para el otro. La llamé pero no me atiende. El teléfono está prendido porque aparece ‘En Línea’", relató su mamá sobre la oferta de trabajo que recibió la veinteañera.

Una historia turbia

El viaje a La Rioja comenzó por una oferta laboral que le hicieron a Agostina para vender ropa con una mujer llamada "Pato", dueña del local de indumentaria.

José, el hermano de Agustina, remarcó: "Nos mandan mensajes y nos dicen que están bien pero no es ella quien habla. Lo hacen para que levantemos todo. Me amenazaron por Facebook, Instagram, WhatsApp, por llamadas. Me dicen que borre todo porque vamos a tener problemas legales".

Las denuncias fueron radicadas en la policía y en la Fundación María de Los Ángeles.