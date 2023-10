Buscan desesperadamente a una adolescente de 14 años que desapareció ayer

Isabella Collucci, de 14 años, desapareció ayer a las 18 horas. La joven salió del Instituto Santa María, ubicado en Senillosa al 500 en el barrio porteño de Caballito, y todavía no regresó a su hogar.

Lo que contó su familia

Alicia, la madre de la adolescente, relató que la última vez que vieron a su hija fue en la zona de Parque Rivadavia. La joven llevaba puesto el uniforme del colegio, una campera de la institución y sus útiles.

“Pidió permiso para quedarse en la YPF que está en la esquina de la escuela. Le dije que sí y que la íbamos a pasar a buscar, yo siempre la retiro del colegio. Y ahora no contesta los teléfonos”, relató la mujer.

Al ver que su hija no aparecía, Alicia presentó una denuncia en la Comisaría Vecinal 6 A de la Policía de la Ciudad. De acuerdo a su descargo, la adolescente le había dicho que estaba en una reunión con compañeros de clase.

Ante la desesperación por lo ocurrido, Alicia reveló: “Empezamos a llamar a sus conocidos y los compañeros del colegio; me dijeron que les había contado que se iba a ver con un chico, con un tal Brian“.

Y agregó: “Ella me había mencionado en algún momento a este chico, que era un conocido en Instagram. Me acuerdo de que una vez trató de contactarse con él y que se iban a ver. Y yo le dije que la acompañaba, y al final lo cancelaron. No tengo referencias”.

La madre de la adolescente expresó: “Pido por favor que vuelva, no importa si hizo una travesura, no importa nada, pero que vuelva“.