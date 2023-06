Elecciones: Burlando compartirá fórmula con Andrea Campbell en las PASO

El abogado mediático que representa al Movimiento de Integración Federal (MIF) y es candidato a gobernar la Provincia, Fernando Burlando, definió su binomio de cara a las PASO, que será conformado por la periodista Andrea Campbell.

“Bienvenida candidata a vicegobernadora Andrea Campbell, Fernando Burlando Gobernador”, señalaron desde la cuenta oficial de Alternancia Republicana Federal. Se trata de una de las alianzas que tiene al abogado como su principal referente.

La periodista es modelo, actriz y abogada recibida en la Universidad de Belgrano (UB). Desde la década de los ‘90 se desempeña en diferentes medios de comunicación. De 52 años, trabajó en las novelas “Mi cuñado”, “Gasoleros”, “Campeones” y “Buenos vecinos”.

Campbell sostuvo que fue acosada por Juan Darthés, quien es defendido por Burlando, y mantuvo una discusión con él la semana pasada.

“No me quiero involucrar, no quiero decir cosas que realmente no sé. No quiero hablar de cosas que desconozco, Andrea. Vos me lo habrás contado. Listo, perfecto. Acepto tu posición, pero de ahí a decir cosas que yo no recuerdo si dije, me parece un exceso”, señaló Burlando.

“No es un exceso. Si vos tenés mala memoria lo siento por vos, pero yo no cometo un exceso por estar repitiendo algo de lo que estoy dando detalles de dónde estábamos”, aseguró la Comunicadora.