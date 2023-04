Interna PRO: Nuevas críticas de Patricia Bullrich contra Horacio Rodríguez Larreta

La Presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticó nuevamente al Titular de CABA, Horacio Rodríguez Larreta. “Él tiene miedo a tomar decisiones”, dijo la Funcionaria sobre su rival interno en las PASO.

“Creo que soy una persona con mucha decisión, con mucho carácter, que toma decisiones y no tengo miedo a las consecuencia porque creo que muchas veces es mucho peor seguir haciendo lo mismo y seguir frustrando a la sociedad. Lo veo con una política con más miedo a tomar decisiones”, reafirmó Bullrich sobre Larreta.

“De alguna manera nuestro proyecto es más de shock y el de Horacio es mucho más de tratar de arreglar con los mismos actores que hoy tenés en la Argentina. Creo que el País necesita mucha más valentía, mucho más coraje y mucho más shock”, dijo la Ex Ministra de Seguridad de la Nación.

Bullrich y su plan de Gobierno

“La inflación y la inseguridad son temas a los que le tenemos que entrar de fondo desde el primer día”, añadió en alusión a las problemáticas de la gestión actual. “Voy a hacer un plan de estabilización. Antes de eso voy a hacer un shock y voy a tener mano firme contra el delito", decretó.

"Voy a hacer un cambio enorme en la educación controlando la calidad educativa desde el primer día. Si yo planteo lo que voy a hacer, que otro no lo haga no quiere decir que otro me esté peleando. Quiero hablarle a la ciudadanía y decirle que este es el plan por el que yo creo que ofrezco mi vocación para ser presidenta de la Nación”, concluyó.