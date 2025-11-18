Bullrich criticó a Villarruel por su neutralidad en el Senado y pide más apoyo al Gobierno

Eric Olivera
Bullrich criticó a Villarruel por su neutralidad en el Senado y pide más apoyo al Gobierno

La ministra de Seguridad y senadora electa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ha señalado nuevas tensiones dentro del oficialismo al criticar el rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Senado. Bullrich cuestionó que Villarruel actúe como presidenta sin tomar una postura clara en los proyectos del Gobierno de Javier Milei.

¿Qué dijo Bullrich sobre el papel de Villarruel en el Senado?

En declaraciones posteriores a una reciente reunión con Villarruel, Bullrich destacó que quedaron evidentes “las diferencias respecto a cómo encarar el futuro”. Mencionó que, a diferencia de otros presidentes de Cámaras, Villarruel “no toma posición” en los debates. Bullrich enfatizó: “El objetivo es que la vicepresidenta, sin violar el reglamento, ayude a empujar los proyectos que el Gobierno necesita para que la Argentina crezca”.

Jóvenes argentinos: desconfianza y expectativas marcan su relación con la política actual
Mirá también:

Jóvenes argentinos: desconfianza y expectativas marcan su relación con la política actual

La ministra de Seguridad también señaló que la alianza necesita “construir una mayoría” y capitalizar el apoyo obtenido en las elecciones. En su discurso, Bullrich insistió en la urgencia de cuestiones como “el orden, la seguridad, la economía y las leyes que se necesitan”, haciendo referencia a la reforma laboral y a la agenda de modernización en el Congreso.

La respuesta de Villarruel: obligaciones constitucionales

Tras los comentarios de Bullrich, la vicepresidenta Villarruel aseguró que sus funciones están claramente definidas por la Constitución y el reglamento de la Cámara. “No puedo obstaculizar ni interrumpir” el funcionamiento parlamentario, aseveró. Villarruel declaró: “Siempre hubo colaboración de mi parte y siempre la va a haber”, aunque añadió que su principal responsabilidad es garantizar la independencia de poderes.

La vicepresidenta también resaltó la importancia de mantener un equilibrio dentro del Congreso, indicando que su rol implica respetar las atribuciones del Legislativo.

El nuevo desafío de Bullrich en su transición a senadora

Por su parte, Bullrich se mostró consciente de que su futuro papel como senadora será “muy diferente” a su rol actual en el gabinete. “Pasaré de una tarea absolutamente ejecutiva, donde tomaba decisiones constantemente, a un rol de conversación y construcción interna para asegurar los votos necesarios”, explicó. La exministra admitió que esta transición será un desafío que deberá aprender rápidamente.

Renunció funcionaria del Ministerio de Economía tras quedar involucrada en la causa de coimas en ANDIS
Mirá también:

Renunció funcionaria del Ministerio de Economía tras quedar involucrada en la causa de coimas en ANDIS
Compartir este artículo
monto auh anses
ANSES: ¿Cuándo cobrarán los beneficiarios de AUH y la Tarjeta Alimentar en diciembre?
Anses
vtv provincia ba
Miles se preparan para la VTV en Provincia de Buenos Aires: costos y claves para no tener sorpresas
Provincia
Joven de 20 años fue hallado sin vida en un campo cercano a Ruta 29
Brandsen
mapa cielo
Extraña neblina terrosa sorprende a vecinos de varias localidades bonaerenses
Provincia
Diseño sin título 20251117 234133 0000
Conmoción: falleció el líder de un grupo de cumbia tras una picadura de avispa
Nacionales
vuelco st
Robó un auto a mano armada en La Costa, huyó por Ruta 11 y terminó volcando en un canal
La Costa
el insolito accidente que provoco una bombacha voladora
Insólito accidente: una bombacha le cayó en la cara, perdió el control de la moto y terminó en el asfalto
Nacionales

Más leídas