Buenos Aires Flota 2025: el cielo se llenará de color con el festival de globos aerostáticos ¿Cuándo y dónde?

Hablar de globos aerostáticos suele trasladarnos de inmediato a Capadocia, uno de los destinos más emblemáticos del mundo para disfrutar este tipo de espectáculos. Sin embargo, Buenos Aires también tendrá su propio evento aéreo de ensueño: el festival Buenos Aires Flota 2025, una cita que promete llenar el cielo de color, música y actividades para toda la familia.

Cuándo y dónde se realizará Buenos Aires Flota 2025

El festival Buenos Aires Flota se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre de 2025 en la ciudad de Mercedes. Originalmente programado para el 1 de noviembre, el evento debió reprogramarse debido a las intensas lluvias que afectaron gran parte de la provincia.

El escenario elegido será el Parque Nuevo de Mercedes, que se transformará por un día en el epicentro del espectáculo aéreo y la diversión familiar.

Horarios y actividades del festival

El evento se desarrollará de 15:00 a 23:00, con una programación que combina entretenimiento, gastronomía y espectáculos visuales.

Cronograma detallado:

13:00: apertura de puertas, paseo de artesanos y productos regionales.

15:00: inicio oficial del festival con parque inflable, shows circenses, bandas en vivo y actividades temáticas como Drone Vision y Mini Balloons para fotos.

16:30: desfile de paramotores (sujeto a las condiciones climáticas).

17:00: comienzo del inflado de los globos aerostáticos (también sujeto al clima).

19:30: Night Glow, el show nocturno en el que los globos se iluminan al ritmo de la música y las luces, acompañados por DJs en vivo.

20:30: cierre del evento con el show principal.

Durante toda la jornada habrá food trucks, un beer garden, y espacios dedicados a autos clásicos, paseo aeronáutico y experiencias inmersivas dentro de los globos (sin vuelo libre).

Cómo será la experiencia visual

El espectáculo será 100% visual desde tierra, es decir, los asistentes no podrán realizar vuelos en los globos, pero sí disfrutarán de un impactante despliegue de colores y luces. Los visitantes tendrán la posibilidad de ingresar al interior de algunos globos para tomarse fotos y vivir la experiencia de cerca, gracias a los vuelos cautivos y las actividades interactivas.

El momento más esperado será el “Night Glow”, cuando los globos se encienden con luces sincronizadas al ritmo de la música, creando una escena mágica que ilumina el cielo mercedino.

Entradas y precios para Buenos Aires Flota

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek.com.ar, y el Pase General en preventa tiene un valor de $20.000 por persona.

Incluye:

Acceso a todas las actividades y espectáculos.

Shows musicales en vivo.

Paseos temáticos y zonas gastronómicas.

Acceso al espectáculo de globos y al Night Glow.

Los menores de 0 a 4 años ingresan gratis, sin necesidad de entrada.

Además , el evento contará con estacionamiento habilitado y áreas de descanso, lo que lo convierte en una opción ideal para una escapada de fin de semana en familia o con amigos.