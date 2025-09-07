Buenos Aires Flota 2025: cuándo es, dónde se hace y cuánto cuestan las entradas

El cielo puede convertirse en un espectáculo cuando se tiñe de colores, luces y formas inesperadas. En distintas partes del mundo existen eventos que combinan la magia de lo visual con propuestas culturales y recreativas que atraen a familias enteras. Ahora, una localidad bonaerense prepara un festival que busca ofrecer esa experiencia única, con actividades pensadas para todas las edades.

Dónde se realiza el Festival de Globos Aerostáticos

El evento se llama “Buenos Aires Flota 2025” y tendrá lugar en la ciudad de Mercedes, ubicada a poco más de una hora de CABA. Aunque es una ciudad de tamaño intermedio, conserva la tranquilidad de los pueblos y será escenario de un show que promete llenar el cielo de color.

El festival se desarrollará en el Parque Nuevo, y es importante aclarar que el espectáculo será únicamente visual desde la tierra: los asistentes no podrán volar en los globos, pero sí disfrutarán del inflado, la iluminación nocturna y de actividades vinculadas al mundo aeronáutico.

Cuándo se realiza el evento

La fecha confirmada es el sábado 1 de noviembre de 2025, con un cronograma de actividades que irá de 15:00 a 23:00. Durante la jornada se organizarán múltiples propuestas para disfrutar en familia:

Parque de inflables, shows en vivo y paseos temáticos.

Exposición de autos clásicos y un recorrido aeronáutico.

Opciones gastronómicas en food trucks y un beer garden .

y un . Desfile de paramotores a las 17:00 .

. Inflado de globos aerostáticos a las 18:00 , sujeto a condiciones climáticas.

, sujeto a condiciones climáticas. Night Glow al anochecer, con globos iluminados al ritmo de música y DJs en vivo.

al anochecer, con globos iluminados al ritmo de música y DJs en vivo. Concierto de la banda principal a las 21:00, como cierre del festival.

En caso de que el clima no acompañe, los organizadores contemplan fechas alternativas para el 2, 15 y 16 de noviembre.

Entradas y precios

Las entradas ya se encuentran disponibles en Ticketek. Existen distintas opciones según la experiencia buscada:

Pase General : $15.000 en preventa individual.

: $15.000 en preventa individual. Pack de 4 entradas : $40.000 (acceso a todas las actividades).

: $40.000 (acceso a todas las actividades). Club Flota Tour: $45.000 en preventa individual, con beneficios exclusivos como carpas, livings, baños privados, barra especial y degustaciones de sponsors.

Los menores de 4 años ingresan gratis.

Atracciones especiales del festival

Además del espectáculo central, el festival sumará propuestas innovadoras para quienes busquen experiencias diferentes:

Mini Balloons : globos de menor tamaño para fotos.

: globos de menor tamaño para fotos. Drone Vision : vistas aéreas en vivo.

: vistas aéreas en vivo. Posibilidad de ingresar al interior de algunos globos para una experiencia inmersiva.

Cabe destacar que no habrá vuelos libres, ya que la propuesta se centra en un show visual con vuelos cautivos y exhibiciones pensadas para el público en general.