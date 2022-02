Buenbit ¿Qué es y cómo funciona?

Desde hace más de 4 años, el peso argentino, se va devaluando lentamente entre un 35% a 55% cada año. Miles de ciudadanos del país, tras el gran cepo cambiario impuesto por el Gobierno de turno, buscan alternativas para resguardar su economía personal.

BuenBit es una plataforma / exchanger local que permite comprar y vender criptomonedas entre ellas: DAI, las cuales tienen una relación 1 a 1 con el dólar americano. ¿Quieres saber como comprar DAI en BuenBit fácil y rapido? Sigue leyendo.

¿Qué es y para qué sirve Buenbit?

Como te lo adelantamos en la introducción, BuenBit, es un exchanger argentino que opera en el territorio argentino y en otros países de Latinoamérica.

Permite comprar y vender criptomonedas (activos digitales) en cuestión de minutos, una excelente forma de huir de tus pesos argentinos y conservar tu poder de compra a largo plazo.

Además, posibilita dejarlos en la plataforma generando interés mensual alrededor del 10 a 15% en dólares, también, ofrece una tarjeta MasterCard de débito para pagar tus productos con criptomonedas. ¿Fabuloso no?

¿Cómo funciona Buenbit?

Seguramente, te preguntarás ¿Cómo funciona BuenBit? Podrás depositar tus pesos o dólares en caja de ahorro a un CBU de la empresa.

Desde la aplicación móvil u ordenador, podrás ir a “Intercambios” y comprar tus criptomonedas. En primer lugar, debes comprar dólares (DAI), ambas cotizaciones, están atadas al dólar Contado Con Liqui (CCL) o dólar MEP cuyos valores suelen estar cercanos al dólar blue.

Requisitos para usar Buenbit

Ahora que sabes que es y cómo funciona BuenBit, es fundamental saber cuáles son los requisitos solicitados para ser parte de esta plataforma. ¿Estás listo?

Ser mayor de edad (18 años o más)

DNI actualizado o extranjero con ciudadanía.

Contar cuenta bancaría.

¿Cómo registrarse en Buenbit? Guía Paso a Paso

Si no sabes como registrarte en BuenBit, no te preocupes. A continuación, te mencionaremos todos los pasos que debes seguir para abrir una cuenta en 5 minutos.

Descarga la aplicación en Google Play o Apple Store o ve a su página web oficial. Presiona en “Registrarte”. Rellena el formulario de solicitud con tus datos personales: Nombre y Apellido, correo electrónico, contraseña, DNI, etc. Confirma tus datos personales. Ve al e-mail has colocado y verifica. Verifica tu identidad. En este paso, BuenBit, te solicitará lo siguiente: Sacar una imagen a tu DNI de ambos lados y una selfie realizando una seña que te mencionará. Confirma que tus datos de identidad estén correctos. Presiona en “Confirmar”. La revisión de identidad en BuenBit suele tardar entre 24 o 48 horas hábiles. Una vez confirmado, ¡Podrás operar en buenbit!

¿Cómo operar en Buenbit? Guía Paso a Paso

Para operar en buenBit, ya sea comprar o vender tus dólares es un proceso sencillo, debes hacer lo siguiente:

Inicia sesión desde tu ordenador o móvil. Fondea tu cuenta con pesos argentinos al CBU indicado. Presiona en “Comprar”. Selecciona los activos a operar y dale a “Confirmar”. ¡Listo!

¿Cómo comprar DAI en Buenbit? Guía Paso a Paso

Resguardar tu poder de compra en Argentina vía dólares es una de las mejores opciones. Comprar DAI en Buenbit se asemeja, con la diferencia, que tendrás tus USD virtualmente. ¿Quieres saber cómo es el proceso? Sigue leyendo.

Inicia sesión en BuenBit. Fondea tu cuenta con dólares o pesos desde una cuenta bancaria a tu nombre. Ve a la sección de “Comprar” Presiona en “Monedas” “DAI”. Selecciona la cantidad de pesos a comprar por DAI y confirma la transacción.

Cabe destacar que, por cada operación de compra / venta en buenbit, se te cobrará una pequeña comisión, cercana a 0,05%.

¿Cómo comprar bitcoins en Buenbit? Guía Paso a Paso

Comprar Bitcoins en BuenBit es una de las formas más sencillas de hacerlo a comparación de los clásicos exchangers internacionales como Binance o CoinBase.

Inicia sesión en BuenBit. Fondea tu cuenta con dólares o pesos desde una cuenta bancaria a tu nombre. Ve a la sección de “Comprar” Presiona en “Monedas” “BTC”. Selecciona la cantidad de pesos a comprar por BTC y confirma la transacción.

Cabe señalar que, Bitcoin, no es igual a DAI. El precio de BTC fluctúa día tras día, hora tras hora. Por ende, puede ser que no tengas una ganancia a corto plazo, pero, a largo plazo, puede ser una buena opción.

Descargar APP de Buenbit

Para descargar APP de BuenBit puedes hacerlo desde Google Play o Apple Store. La gran mayoría de los teléfonos pueden soportar a la aplicación ya que no consume mucho almacenamiento.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca de Buenbit

¿Qué es y para qué sirve DAI?

Como mencionamos anteriormente, $DAI, es una criptomoneda que mantiene una igualdad 1 a 1 con el dólar americano, es decir, estable.

Es una de las stablescoin del mercado criptográfico y una de las más utilizadas. ¿Por qué? Debido a que, al tener tanto antiguedad en el mercado, se ha visto que ha mantenido siempre su paridad 1 a 1 con el dólar a comparación con otras monedas estables como USDC o USDT, las cuales han sufrido disparidades cercanas al 0,976 USD en mercados bajistas.

Si uso Buenbit ¿Me afecta el cupo de 200 USD?

No, comprar dólares en BuenBit no afecta a tu cupo del cepo cambiario ya que, la plataforma, no afecta a las reservas del BCRA (Banco Central de la República Argentina)

¿Me afecta el impuesto país al usar Buenbit?

Misma respuesta que la anterior. Los impuestos del 30% (Solidario) y el 35% de Ganancias al comprar USD no afectarán en BuenBit.

¿Cuáles son las comisiones de Buenbit?

Las comisiones de BuenBit suelen ser 0 o, a veces, entre un 0,05% en caso de comprar otra criptomoneda que no sea DAI.

¿Cuáles son las opiniones de Buenbit?

BuenBit posee más de 3 años en el mercado de las criptomonedas en Argentina.

Más de 1 millón de usuarios registrados no han presentado ningún tipo de queja, al contrario, aportan un buen feedback a la compañía celebrando los increíbles productos y servicios que ofrecen.

¿Es legal usar Buenbit?

Es totalmente legal utilizar BuenBit en Argentina. Ningún organismo del País ha dictaminado peligroso o ha advertido no utilizarla. BuenBit es una empresa 100% transparente y legal.