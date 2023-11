Brutal crimen a un menor con síndrome de Down en Merlo: Hay tres detenidos

Tres hombres que luego fueron detenidos, asesinaron a balazos a un menor de 8 años con síndrome de Down ayer en el partido bonaerense de Merlo. Según trascendió, los detenidos buscaban a uno de los hermanos de la víctima llamado Nicolás por mantener una relación amorosa con la pareja de uno de los asesinos.

Sucedió cerca de las 14 de ayer. Los homicidas ingresaron a la vivienda donde se hallaba la víctima, conocida como Luciano Santino Ruiz y su mamá Rita. La madre contó como persiguieron a otro de sus hijos y entraron a la casa. “Lo venían corriendo a Yair con una lanza, parecía que estaban en un penal. Mi hijo se escondió atrás mío, pero ya habían tirado balazos acá atrás, y yo no me di cuenta de que le dieron a Luciano en la cabeza y en la espalda”, relató.

“A los tiros vinieron, me patearon la puerta, con un arpón y uno tenía un pistolón, vinieron a atacarnos, no me di cuenta que Chanito estaba herido cuando lo levanté ya estaba sangrando”, agregó al relato de lo ocurrido.

Los delincuentes huyeron a bordo de un auto Fiat Siena negro, mientras que vecinos de la zona subieron a Luciano en un patrullero, que lo trasladó hacia la clínica Figueroa Paredes, donde arribó sin vida.

El personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón y del Comando Policial de Ituzaingó lograron interceptar al vehículo que supuestamente transportó a los atacantes. Los detuvieron en el cruce de las calles Haití y Pringles de San Alberto, Ituzaingó.