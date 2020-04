Desde hace dos días, la ciudad bonaerense de Brandsen parece vivir en una película de terror. Esto se debe, a que el día miércoles la comunidad se enteró que en la citada localidad había un fallecido por coronavirus.

Lo más grave, o lo que denuncian los vecinos, fue la falta de información por parte del Instituto Médico Local, lugar donde estaba internado el paciente, ya que se pasó de no tener ningún caso sospechoso, a tener una muerte por Covid 19. Según las autoridades del mencionado centro médico, pese a que el paciente estuvo internado con los síntomas del virus durante varios días, no lo querían informar para no generar "psicosis" hasta no estar confirmado.

Tras tomar estado público el resultado positivo, desde la funeraria Sepelios Pourtau denunciaron que nadie del Instituto Médico les advirtió sobre que el fallecido podría tratarse de un posible caso de Coronavirus.

Víctor, empleado de Sepelios Pourtau comentó al medio local Noticias Brandsen: “Nosotros retiramos a la persona que muere, y desmiento que haya estado tapado con una bolsa. Los retiramos de la Morgue y estaba tapado con una sábana”. “A nosotros no nos dijeron nada de que eran al menos, casos sospechosos. Nosotros nos ponemos los guantes apenas bajamos de la ambulancia hasta que termine de cerrarse el cajón, y vamos cambiándonos de guantes constantemente. Pero si nos hubiesen avisado que era un caso sospechoso de COVID-19 nos hubiésemos preparado de otra manera, nos hubiésemos puesto 10 guantes aunque sea".

"Yo hasta ahora no tengo síntomas, pero quiero prevenir, ¿tengo que esperar a tener los síntomas para que hagan algo?, ¿si me muero quien se hace cargo, la misma clínica?", se preguntó el empleado funerario, quien, con temor, cumple la cuarentena junto a su familia pero también advierte: “soy diabético y pido ayuda para que me traigan las cosas que necesita mi familia y que me vengan a hacer el test para descartar el virus”.

Por otro lado, Gaspar Pourtau, el encargado de Sepelios Pourtau, también habló sobre el caso con Noticias Brandsen y afirmó que "la Clínica se manejó mal. Ellos al tener un caso sospechoso desde “el día 1”, que le hacen el hisopado le tenían que avisar a la Dirección de Salud, en este caso a Costela, y luego él avisa al Ministerio: No se hizo nada de eso. En el certificado de defunción pusieron como causa final de muerte Infarto Agudo de Miocardio, a todo esto ellos ya le habían hecho el hisopado".

"En ningún momento nos entregaron el cuerpo en una bolsa. Mi personal retiró con barbijo N°95 y guantes porque era una persona de una muerte normal. Si ellos nos hubieran dicho ‘mira que le hicimos un hisopado por las dudas’ se toman otros recaudos y no va a nicho”.

"Está por ley que todos los Hospitales y Clínicas deben entregarte los cuerpos en bolsas y deben estar en la Morgue. Si no lo entregan en bolsa es porque no quieren gastar."

"Hay algo que nunca me cerró, es que con tantos médicos en la Clínica por más que Navarro sea el Director por qué el solo tiene que firmar las defunciones. Y otra, qué casualidad, los causales de muerte de los hombres de 91 y 60 años (padre e hijo): los dos murieron de lo mismo”.

“Las chicas de limpieza cuando nos íbamos, nos dijeron: No devuelvan las sábanas, quédenselas. Pero no teníamos sábanas. Adentro de la Clínica sabían todo lo que pasaba y nosotros no”.

“Ni bien me entero de la noticia, antes de la conferencia fui a la Dirección del Instituto Médico. No me dejaban entrar, casi le bajo la puerta, y me dicen ‘recién me entero como vos’ riéndose en mi cara. En la oficina estaba la dueña de la Clínica, el Director, y dos personas más”.

“Yo no miento, tengo papeles reales. Taparon todo con un infarto y nosotros manipulamos a los dos cuerpos".