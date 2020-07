Brandsen: Ahorró para arreglar su auto pero prefirió repartir ese dinero entre quienes más necesitan

En la mañana de la víspera, un hombre encapuchado, con bufanda y ropa de trabajo, se acercó al 'Minimercado Eterno Chicho' ubicado sobre una de las calles principales de la localidad bonaerense de Brandsen, a 70 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dejó un sobre: "fue cerca de las 7 de la mañana, estaba mi hermano, un hombre se acerca, le deja un sobre y le dice 'dáselo a Luján, él sabe que hacer'. Mi hermano no sospechó nada porque por lo general a la mañana recibo facturas, papeles, etc. Cuando llego me cuenta, me dice que el hombre tenía una voz tímida, por la vestimenta no se le podía ver la cara y que luego de entregarle un sobre para mí se va. Bueno, lo abro y me encuentro con plata y una carta. Te juro que tuve que leerla 4 veces porque no lo podía creer" relató Luján Barragan, dueño del comercio en diálogo con detrasdelanoticia.com.ar

"En la carta el hombre decía que había juntado 50 mil pesos para arreglar el motor del auto, pero que iba a estar más feliz ayudando a quienes peor la están pasando. Por eso había decidido repartirlo entre 5 comercios, en sobres iguales de $10.000" agregó Barragán emocionado y sin todavía poder creer lo que había sucedido.

El comerciante señaló que va a repartir los 10 mil pesos entre las diferentes ollas populares que se llevan a cabo en la ciudad de Brandsen y que le brindan un plato de comida a cientos de familias.

Al momento es un misterio la identidad de la persona que llevo a cabo el tan inmenso acto solidario, pero va a quedar en el recuerdo de los miles de vecinos que lean esta nota.

A CONTINUACIÓN ADJUNTAMOS LA CARTA

DE UN HUMILDE A OTRO HUMILDE

"Son las 6:30 horas, me voy a trabajar, un humilde empleado, que con mucho esfuerzo juntó $50.000 para arreglar el motor de mí auto, pero no lo hice, doné $10.000 a 4 negocios para que le den comida a la gente, la gente que realmente lo necesite. Hoy le llevo los últimos $10.000 a Luján Barragán para que él decida a quien dar, A LOS MAS PUDIENTES PUEDEN IMITAR, van a escuchar que bien se siente. El motor de mí auto, seguirá roto, pero mí corazón estará feliz!! Les dejo una frase… "EL DINERO HACE LAS PERSONAS RICAS, EL CONOCIMIENTO HACE LAS PERSONAS SABIAS, PERO LA HUMILDAD HACE PERSONAS GRANDES DE CORAZÓN"