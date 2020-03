El reconocido actor argentino acompañó a las mujeres en la lucha por sus derechos, pero se mostró en desacuerdo con el accionar de Actrices Argentinas.

Recientemente, el ex diputado brindó una entrevista al programa radial "El show del espectáculo", y tuvo fuertes palabras hacia el Colectivo de Actrices Argentinas.

Aunque el actor señaló que no le molesta el movimiento feminista, remarcó sus diferencias con sus colegas: “Lo que no me gusta es que cuando se mueren otras mujeres no las consideren mujeres. Tienen un sesgo partidario inocultable”, sostuvo Brandoni respecto a la agrupación conformada por sus colegas.

Brandoni expresó que: "Ni una menos, significa ni una mujer menos muerta, y cuando matan a una mujer policía no dicen nada... ¿Entonces cómo es el asunto?". Las mujeres son todas mujeres, se juegan la vida, ¿y no tienen reconocimiento?”, cuestionó Luis Brandoni.