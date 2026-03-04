Un camión se incendió en la Autopista Buenos Aires – La Plata y generó importantes demoras

Un camión se incendió repentinamente este miércoles por la mañana en la Autopista Buenos Aires–La Plata, lo que provocó momentos de tensión y complicaciones en el tránsito.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 44, en jurisdicción de Villa Elisa, en sentido hacia la ciudad de La Plata. Según se informó, las llamas fueron controladas tras la rápida intervención de los equipos de emergencia.

Como consecuencia del incendio, ambos carriles de la autovía debieron ser interrumpidos. Los vehículos fueron desviados por la banquina e incluso por el sector parquizado lateral para evitar riesgos, mientras los bomberos trabajaban para sofocar el fuego.

Fuentes del Cuartel Central de Bomberos de La Plata indicaron que el foco ígneo se desató alrededor de las 9 y que, en principio, no hubo participación de otro vehículo, por lo que se presume que el origen habría sido un desperfecto mecánico.

La situación se vio agravada por la intensa niebla registrada durante la mañana, sumada al humo que emanaba del camión incendiado, lo que redujo considerablemente la visibilidad en la zona.

Desde AUBASA confirmaron que no se registraron personas heridas y que se envió asistencia vehicular para colaborar en el ordenamiento del tránsito.