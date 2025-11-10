Bono navideño de ANSES: quiénes lo cobrarían y cuánto podrían recibir en diciembre

Denisse Helman
bono para jubilados anses navidad

Con la llegada de fin de año, muchos jubilados y pensionados siguen de cerca las novedades de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ante la posibilidad de que se otorgue un bono navideño como refuerzo adicional a sus haberes. Si bien la medida aún no fue confirmada oficialmente, los trascendidos dentro del organismo apuntan a que el Gobierno analiza repetir el esquema de bonos aplicado en los últimos meses para los beneficiarios de menores ingresos.

A quiénes alcanzaría el bono navideño de ANSES

Según las versiones que circulan, el bono extraordinario de diciembre estaría destinado a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, un grupo que actualmente percibe $333.052,70.

ANSES confirmó la continuidad de la Prestación por Desempleo durante noviembre 2025
Mirá también:

ANSES confirmó la continuidad de la Prestación por Desempleo durante noviembre 2025

En caso de aprobarse el beneficio, el monto del refuerzo sería de $70.000, tal como ocurrió en noviembre. Este importe se sumaría al medio aguinaldo, estimado en $166.526,35, y al haber mensual, conformando un total aproximado de $569.579,05.

Desglose estimativo del ingreso total para diciembre:

ConceptoMonto aproximado
Haber mínimo$333.052,70
Medio aguinaldo$166.526,35
Bono extraordinario$70.000
Total estimado$569.579,05

El refuerzo previsional tendría como finalidad mejorar el poder adquisitivo de los jubilados en un mes de mayores gastos y coincidiría con el pago del aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año.

Cómo se pagaría el bono junto con los haberes de diciembre

De mantenerse la modalidad de pago habitual, ANSES acreditaría el monto completo —haber, aguinaldo y bono— en una única fecha, según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El calendario de pagos previsto sería el siguiente:

  • Iniciará el 9 de diciembre para los DNI terminados en 0 y 1.
  • Continuará de manera escalonada durante el mes.
  • Finalizará el 23 de diciembre con los beneficiarios que perciben haberes superiores al mínimo.

Este esquema permitiría que la mayoría de los jubilados reciban el dinero antes de las fiestas, garantizando la disponibilidad del aguinaldo y del posible refuerzo económico previo a Navidad.

Objetivo del refuerzo y próximos anuncios esperados

El bono navideño, si se confirma, funcionaría como una extensión del refuerzo previsional mensual que ANSES viene aplicando desde hace varios meses. La medida apunta a sostener el ingreso real de los adultos mayores y a que puedan afrontar los gastos de fin de año con mayor tranquilidad.

La confirmación oficial del beneficio se espera para los próximos días, una vez que el organismo termine de definir los montos finales y el cronograma exacto de acreditación. Mientras tanto, la expectativa se mantiene alta entre los jubilados que perciben la mínima, quienes aguardan el anuncio que podría representar un alivio adicional en el cierre de 2025.

Orden judicial obliga a ANDIS y ANSES a restituir pensiones no contributivas en todo el país
Mirá también:

Orden judicial obliga a ANDIS y ANSES a restituir pensiones no contributivas en todo el país
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Alberto Fernández
Alberto Fernández volvió al ruedo político y elogió a Kicillof rumbo a 2027
Nacionales
¿Por qué se celebra hoy el Día de la Tradición?
Nacionales
VTV: Claves para evitar multas antes del nuevo vencimiento de octubre en CABA y PBA
Aumentan las multas y tarifas de la VTV en noviembre: ¿Cuánto tenés que pagar?
Provincia
Nueva Toyota Hilux 2026 teaser 1 1
Toyota Hilux 2026: la chata preferida por los argentinos se renueva y se electrifica
Sociedad
Banco provincia creditos iz
Banco Provincia impulsa promociones para el turismo bonaerense en la próxima temporada de verano
Provincia
El Banco Nación lanzó créditos para apoyar a productores afectados por inundaciones en Buenos Aires
Banco Nación lanzó créditos para apoyar a productores afectados por inundaciones en Provincia de Buenos Aires
Nacionales
El Gobierno Nacional despliega ayuda en 9 de Julio por inundaciones que alarman a la provincia
$1.900 millones para asistir a municipios afectados por inundaciones en Provincia de Buenos Aires
Provincia

Más leídas