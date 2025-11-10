Bono navideño de ANSES: quiénes lo cobrarían y cuánto podrían recibir en diciembre

Con la llegada de fin de año, muchos jubilados y pensionados siguen de cerca las novedades de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ante la posibilidad de que se otorgue un bono navideño como refuerzo adicional a sus haberes. Si bien la medida aún no fue confirmada oficialmente, los trascendidos dentro del organismo apuntan a que el Gobierno analiza repetir el esquema de bonos aplicado en los últimos meses para los beneficiarios de menores ingresos.

A quiénes alcanzaría el bono navideño de ANSES

Según las versiones que circulan, el bono extraordinario de diciembre estaría destinado a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, un grupo que actualmente percibe $333.052,70.

En caso de aprobarse el beneficio, el monto del refuerzo sería de $70.000, tal como ocurrió en noviembre. Este importe se sumaría al medio aguinaldo, estimado en $166.526,35, y al haber mensual, conformando un total aproximado de $569.579,05.

Desglose estimativo del ingreso total para diciembre:

Concepto Monto aproximado Haber mínimo $333.052,70 Medio aguinaldo $166.526,35 Bono extraordinario $70.000 Total estimado $569.579,05

El refuerzo previsional tendría como finalidad mejorar el poder adquisitivo de los jubilados en un mes de mayores gastos y coincidiría con el pago del aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año.

Cómo se pagaría el bono junto con los haberes de diciembre

De mantenerse la modalidad de pago habitual, ANSES acreditaría el monto completo —haber, aguinaldo y bono— en una única fecha, según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El calendario de pagos previsto sería el siguiente:

Iniciará el 9 de diciembre para los DNI terminados en 0 y 1 .

para los DNI terminados en . Continuará de manera escalonada durante el mes.

Finalizará el 23 de diciembre con los beneficiarios que perciben haberes superiores al mínimo.

Este esquema permitiría que la mayoría de los jubilados reciban el dinero antes de las fiestas, garantizando la disponibilidad del aguinaldo y del posible refuerzo económico previo a Navidad.

Objetivo del refuerzo y próximos anuncios esperados

El bono navideño, si se confirma, funcionaría como una extensión del refuerzo previsional mensual que ANSES viene aplicando desde hace varios meses. La medida apunta a sostener el ingreso real de los adultos mayores y a que puedan afrontar los gastos de fin de año con mayor tranquilidad.

La confirmación oficial del beneficio se espera para los próximos días, una vez que el organismo termine de definir los montos finales y el cronograma exacto de acreditación. Mientras tanto, la expectativa se mantiene alta entre los jubilados que perciben la mínima, quienes aguardan el anuncio que podría representar un alivio adicional en el cierre de 2025.