¿Bono de fin de año? Banco Nación acreditó $700.000 por error a miles de personas

Este miércoles 31 de diciembre, varios usuarios del Banco Nación reportaron un movimiento inusual en sus cuentas sueldo, al recibir una acreditación cercana a 700 mil pesos. Inicialmente, la noticia generó celebraciones entre algunos clientes, pero rápidamente se supo que se trataba de un error por parte de la entidad.

Banco Nación aclara la situación sobre depósitos erróneos

Ante el creciente malestar y la confusión generada, el Banco Nación emitió un comunicado que alertó a sus clientes sobre la situación. “Mensaje importante cobro de haberes. Se informa que hay un depósito a favor en el banco de 699.177,82 pesos, ítem descrito como ‘rendición en pesos’. Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan”, reza la notificación oficial.

Las redes sociales se llenaron de comentarios y reacciones sobre el tema. Algunos usuarios compartieron su alegría momentánea, mientras que otros expresaron su preocupación ante la posibilidad de un descuento inesperado. En este contexto, se viralizaron varios tuits en los que los usuarios relataban sus experiencias con la situación.

Críticas y reacciones en el ámbito político

Entre las reacciones, el diputado nacional Esteban Paulón destacó la ironía de la situación. “Parece que el Banco Nación está tan ocupado en acelerar la implementación de la inocencia fiscal que repartió por error un bono de 700 mil pesos. Para quienes pensaron que era una buena de parte del gobierno, no”, afirmó en declaraciones públicas.