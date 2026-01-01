¿Bono de fin de año? Banco Nación acreditó $700.000 por error a miles de personas

Sofía Martínez

Este miércoles 31 de diciembre, varios usuarios del Banco Nación reportaron un movimiento inusual en sus cuentas sueldo, al recibir una acreditación cercana a 700 mil pesos. Inicialmente, la noticia generó celebraciones entre algunos clientes, pero rápidamente se supo que se trataba de un error por parte de la entidad.

Banco Nación aclara la situación sobre depósitos erróneos

Ante el creciente malestar y la confusión generada, el Banco Nación emitió un comunicado que alertó a sus clientes sobre la situación. “Mensaje importante cobro de haberes. Se informa que hay un depósito a favor en el banco de 699.177,82 pesos, ítem descrito como ‘rendición en pesos’. Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan”, reza la notificación oficial.

Error del Banco Nación: empleados del Congreso recibieron 0.000 por equivocación y deberán devolverlo
Mirá también:

Error del Banco Nación: empleados del Congreso recibieron $700.000 por equivocación y deberán devolverlo

Las redes sociales se llenaron de comentarios y reacciones sobre el tema. Algunos usuarios compartieron su alegría momentánea, mientras que otros expresaron su preocupación ante la posibilidad de un descuento inesperado. En este contexto, se viralizaron varios tuits en los que los usuarios relataban sus experiencias con la situación.

Críticas y reacciones en el ámbito político

Entre las reacciones, el diputado nacional Esteban Paulón destacó la ironía de la situación. “Parece que el Banco Nación está tan ocupado en acelerar la implementación de la inocencia fiscal que repartió por error un bono de 700 mil pesos. Para quienes pensaron que era una buena de parte del gobierno, no”, afirmó en declaraciones públicas.

Brasil lidera el turismo internacional de los argentinos: escapadas cortas, playas del sur y pagos con Pix
Mirá también:

Brasil lidera el turismo internacional de los argentinos: escapadas cortas, playas del sur y pagos con Pix
ETIQUETAS
Compartir este artículo
clima inicio 2026 provincia buenos aires
El Clima en Año Nuevo: ¿Mesa adentro o mesa afuera en Provincia de Buenos Aires?
Provincia
Arena caliente
Calor extremo en la Costa Atlántica: una mujer sufrió graves quemaduras en los pies por la arena caliente y fue atendida de urgencia
Provincia
multas provincia buenos aires aumento
Aumentan las multas en Provincia de Buenos Aires: nuevos valores y el requisito clave para salir a la ruta este 2026
Provincia
control alcoholemia pba provincia
Año Nuevo: se intensifican los controles de alcoholemia en rutas bonaerenses y accesos
Provincia
Clima provincia calor
Alerta Naranja y 40°C en Provincia de Buenos Aires: el pronóstico para la mesa de Año Nuevo y cuándo llega el alivio
Provincia
ACCIDENTE EN RUTA 3 31 12 25
Fin de año trágico en Ruta 3: Tres muertos tras choque e incendio de micro, auto y camioneta en Monte
Monte
recreo
Verano 2026 en marcha: Kicillof relanza los paradores ReCreo en Miramar y Villa Gesell
Provincia

Más leídas