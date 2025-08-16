Bomberos Voluntarios de Pila: 44 años de entrega y dedicación inquebrantable

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Pila conmemora hoy su 44º aniversario de fundación, un acontecimiento que recuerda el gran paso que dio la comunidad al conformar su propio cuerpo activo.

Hasta aquel entonces, cualquier siniestro debía ser atendido por los bomberos voluntarios de Lezama o General Belgrano, lo que generaba grandes dificultades debido a las largas distancias que debían recorrer para llegar a Pila. Esta situación impulsó a un grupo de vecinos comprometidos a dar origen al cuartel local, con el objetivo de brindar una respuesta inmediata a las emergencias.

En sus inicios, la institución contaba con una sola autobomba, adquirida gracias al apoyo de sus padrinos de General Belgrano. Con esfuerzo, perseverancia y compromiso, los bomberos de Pila fueron creciendo y profesionalizándose, hasta consolidar en la actualidad un moderno parque automotor y una infraestructura acorde a las demandas de la comunidad.

Hoy, 44 años después, la historia refleja no solo la necesidad que dio origen a la institución, sino también el orgullo de haber construido un cuerpo sólido y preparado, que está siempre al servicio de la comunidad pilense.

En este nuevo aniversario, el saludo y reconocimiento se extiende a los integrantes del Cuerpo Activo, a la Comisión Directiva y a todos aquellos que, a lo largo de más de cuatro décadas, dejaron su huella en esta entidad que es sinónimo de solidaridad, progreso y compromiso.