Boliviana dio a luz en un hospital de Salta y denuncia que quieren cobrarle $27.000 por la atención

El INADI interviene tras la denuncia de una mujer, de nacionalidad Boliviana, que dio a luz en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal (Salta) y dijo que quisieron cobrarle un total de $27.000 por el parto.

Al no tener dinero para pagar la atención médica no le entregaron el certificado de "Nacida Viva" de su bebé, hasta que no salde la deuda. Salta/12 publicó el caso que generó polémica en las últimas horas.

La denunciante es Marta Cardozo, una joven de nacionalidad boliviana, que reside en la ciudad salteña hace 5 años y el nacimiento de su bebé se registró el 2 de mayo pasado.

"Nunca se le negó el certificado. Lo que pasó es que ella nunca pasó a retirarlo. Y nunca dijo que no podía pagar", sostuvo el gerente del hospital, Juan López, al ser consultado.

La denuncia de la situación ya se encuentra en manos del INADI y por estas horas analizan las medidas a tomar.