Bolívar restituyó a La Plata un histórico mojón fundacional del siglo XIX

En un gesto de fuerte valor histórico y patrimonial, el intendente de Bolívar, Marcos Pisano, participó en La Plata de la firma oficial del Acta de Restitución del Mojón Fundacional, una pieza clave utilizada para delinear la traza original de la capital bonaerense en el siglo XIX.

El acta fue rubricada junto al intendente platense Julio César Alak, formalizando así el regreso del mojón que permaneció durante años bajo resguardo en el Museo Municipal Florentino Ameghino de Bolívar.

Un hallazgo que recupera parte de la historia platense

Los mojones fundacionales comenzaron a utilizarse desde 1882 y servían para marcar límites, realizar mediciones y ordenar el amojonamiento de la naciente Ciudad de La Plata. Fabricados en hierro fundido, llevaban inscripciones, escudos y referencias directas al gobernador Dardo Rocha, impulsor de la fundación de la capital provincial.

Con el paso del tiempo, la mayoría de estos elementos se perdió o terminó dispersa, al punto de que La Plata no conservaba ninguno en su patrimonio.

Durante un inventario histórico realizado en Bolívar, se identificó una pieza con la inscripción 1882, coincidente con los mojones utilizados en los trabajos fundacionales. Su hallazgo se ajusta a los criterios de protección establecidos por la Ley Nacional 25.743 y a los acuerdos vigentes entre la Provincia y los municipios para la preservación del patrimonio cultural.

Una pieza única que vuelve a su lugar de origen

El mojón restituido presenta características que lo vinculan a los modelos elaborados en 1886, diseñados con modificaciones propuestas por los ingenieros Lavalle y Médici para facilitar su traslado y mejorar su estabilidad.

Entre los detalles que conserva se destacan:

La inscripción “1882”

Un doble recuadro con la leyenda “Gobernador Dardo Rocha”

El escudo provincial correspondiente a la época

Una planchuela original utilizada para mediciones

“Preservar la identidad es un deber de todos”

Durante la firma del acta, Pisano subrayó la importancia de proteger y devolver a su lugar de origen los bienes que forman parte de la memoria colectiva: “Preservar la identidad histórica de las comunidades es una responsabilidad compartida. Desde Bolívar mantenemos un compromiso firme con la protección del patrimonio cultural”.

Con este gesto, Bolívar devuelve a La Plata una pieza esencial para reconstruir su historia urbana. El intendente Alak destacó que la recuperación de estos elementos forma parte del trabajo que impulsa para que cada espacio público refleje la identidad y la memoria propia de la ciudad.