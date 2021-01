Descripción detallada de la plataforma comercial Binomo en Argentina

Una de las áreas más prometedoras de los últimos años para obtener ingresos extras por internet se ha convertido en el comercio de activos, en el que están pensando muchos usuarios de muchas partes del mundo. Pero no todos saben qué plataforma de negocio elegir para operar. Cada vez más a menudo, la elección de los comerciantes recae en el corredor Binomo, que se distingue por su confiabilidad y honestidad y está operando de forma exitosa desde el año 2014. Pero una descripción detallada de la plataforma le permitirá aprender más sobre ella junto con una muestra de Binomo review reales.

¿Qué es Binomo?

Binomo Argentina es una de las mejores plataformas para el comercio web, adecuada para usuarios con diferentes niveles de experiencia y conocimiento. La plataforma de comercio en línea es bastante popular entre los comerciantes de este país, ya que tiene claras ventajas sobre sus competidores. Binomo cuenta con una formación gratuita. Esta es una empresa orientada al cliente que le permite operar con fluctuaciones en los precios de todo tipo de activos financieros y materias primas.

Reseñas reales

A continuación presentamos algunos Binomo comentarios de clientes reales que han probado y trabajado en la plataforma:

Roselin

“Probablemente, todavía no entiendo el trading, así que tengo miedo de cambiarme a una cuenta real. En la demo, las cosas van bien, ya hice un triple giro. La estrategia Binomo realmente ofrece trabajo. Planeo reponer el depósito pronto, espero que todo salga bien también. Los torneos de Binomo también son interesantes, pero todavía no los he probado.”

Sasha

“Hola, antes de invertir los fondos me di cuenta de que necesitaba estudiar manuales de operaciones. Puedes obtener ingresos en Binomo option, más que real. No tengo quejas sobre el corredor de Binomo, hicieron las mejores condiciones para los novatos. Y decidí romper el sistema y comenzar de inmediato con el comercio real, metiéndome en el entrenamiento.”

Simón

“No me quejo de la plataforma de Binomo, pero lo único que deben mejorar es el tiempo de respuesta del retiro de fondos, por eso muchos piensan que Binomo es fraude, pero no lo es. No es como dicen, tarda un poco más, pero al final si pagan. No es estafa.”

Registro e Inicio de sesión

¿Dónde empezar a operar en esta plataforma? Primero, debe ir al sitio web de Binomo y registrarse. El procedimiento lleva un tiempo mínimo y se realiza en varias etapas. Para esto necesitas:

Proporcione una dirección de correo electrónico válida. Crea una contraseña Elija un tipo de moneda (dólar, euro, moneda local). Conozca el acuerdo del cliente de manera responsable: léalo y acéptelo.

Luego, debe confirmar su correo electrónico, después de lo cual el inicio de sesión en su cuenta siempre estará abierto. A partir de este momento, el usuario se convierte en un cliente completo del sistema. En el futuro, la entrada a su cuenta personal se abrirá cuando especifique el inicio de sesión correcto, que es el correo electrónico especificado.

¿Cómo funciona Binomo?

Como toda plataforma de comercio, el negocio consiste en predecir el precio del activo y si el pronóstico es el correcto, el trader obtendrá un beneficio económico. Para ello, el trading comienza cuando el comerciante se registra en el sitio web para Binomo entrar en su cuenta, selecciona un activo, luego especifica el tiempo de negociación, ingresa el punto medio del precio del activo y una vez establecido el tiempo ver el resultado. Para realizar esto es importante realizar los análisis de indicadores estableciendo estrategias comerciales. En la cuenta Demo y área de entrenamiento podrás afinar dichas estrategias para realizar una predicción lo más acertada posible.

Tipos de cuentas

Aquí están los 4 tipos de cuentas que Binomo ofrece para hacer Binomo login:

Cuenta Demo: Cuenta de capacitación gratuita luego de registrarse en el sitio. Puede participar en torneos y trabajar con más de 20 activos. Estándar: Se abre sólo con 10$. Con el pronóstico correcto se recibe hasta un 85% de rentabilidad y se trabaja con más de 40 activos. Retiro de fondos en un plazo de 3 días (según el método de pago), 100% de bonificaciones por el depósito y participación en torneos. Oro: Inversión progresiva de 500$. Proporciona más de 45 activos, 5% de reintegro de pérdidas, seguro, retiros dentro de las 24 horas (según el método de pago), hasta 150% de bonificaciones de depósito, gerente personal y la oportunidad de participar en torneos. VIP: Inversión gradual de 1000$. Reciben más de 55 activos, 10% de reintegro, seguro, gerente personal, torneos VIP, hasta 200% de depósito, transacciones sin riesgo. Happy hour, premios, hasta un 90% de rentabilidad con pronóstico competente.

Retiro de fondos

El procedimiento se realiza en varios pasos. Primero, debe ir a la sección “Cajero”, donde se crea la solicitud. Allí se publica un formulario listo para usar, por lo que el comerciante solo necesita completarlo. En Binomo los retiros se realizan a diferentes sistemas de pago, pero solo se puede elegir el método que se utilizó en el depósito. El tiempo de completar un retiro puede ser entre 4 horas y 3 días y va a depender del tipo de cuenta y el método de pago utilizado.

Aplicación de Binomo

Otra gran ventaja de Binomo es la presencia de su propia aplicación móvil que le permite operar desde cualquier lugar a través de un teléfono inteligente o tableta con conexión a Internet. Todo lo que necesita hacer es descargar un programa especial y cargarlo en su dispositivo. El software es adecuado para Android e iOS. Puede descargar la Binomo App a través de Google Play y App Store, o bien download Binomo apk desde un sitio web seguro. El programa se cargará rápidamente en el dispositivo, ya que es liviano.

Debe tener en cuenta cuando decida operar en la aplicación que las funciones de la versión móvil no coinciden con las capacidades de la versión de escritorio. Hay muchos menos instrumentos financieros en el programa, pero aún así la operatividad es óptima.

Conclusión

Como podemos observar, Binomo broker es una gran opción de inversión para obtener fondos reales a través del comercio de activos, por tanto Binomo es real. Además de ser una plataforma de comercio regulada ante la Comisión Financiera Internacional en la categoría “A”, le brinda a sus comerciantes seguridad, confiabilidad y transparencia, por lo que Binomo es un broker legal. Su excelente centro de formación permite a la plataforma, tanto usuarios nuevos como expertos puedan desarrollar estrategias de trading y así invertir sus fondos con menos riesgos, ya que hay que mencionar que, si el comerciante no está lo suficientemente preparado, puede incurrir en pérdidas lamentables. Por tanto, se recomienda prepararse con la cuenta Demo y módulo de entrenamiento antes de comerciar con fondos reales.