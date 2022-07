Billy Idol llega al Luna Park: ¿Cuándo salen a la venta las entradas y cuánto cuestan?

El artista se encuentra realizando su gira “The Roadside Tour 2022”. En esta nota te contamos cómo y dónde sacar las entradas para verlo.

El cantante formará parte de la apertura de Green Day el domingo 11 de septiembre en el estadio Vélez Sarsfield. El 13 de septiembre se presentará en el Luna Park, luego de más de 30 años desde su última presentación en 1991.

“Rebel Yell”, “White Wedding”, “Dancing With My Self” y “Eyes Without a Face”, son algunos de los éxitos que estarán sonando sobre el escenario. El artista se presentará también en Paraguay, Perú, Brasil y Chile.

¿Cómo comprar las entradas para ver a Billy Idol en el Luna Park?

La preventa comienza hoy 6 de julio y esta disponible desde las 12 horas para clientes BBVA. Conseguilas aquí. La venta general se podrá conseguir a partir del mismo horario desde el viernes 8 de julio.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Billy Idol en el Luna Park?

Los precios de campo cuestan $8.000, el Pullman Lateral tiene un valor de $9.000 y el Súper Pullman $11.500.