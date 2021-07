Bianca Cherutti, hija de Miguel Ángel, participó de La Voz Argentina y sorprendió al jurado

Una de las sorpresas de anoche en “La Voz Argentina” fue Bianca Cherutti, hija del humorista Miguel Ángel Cherutti, quien decidió participar del certamen con la idea de crear su propio camino en la música.

Previo a subir al escenario Bianca contó: “Estudié danza, canto y actuación. Lo llevo en la sangre, y de grande lo fui perfeccionando. Soy hija de un artista, de Miguel Ángel Cherutti, y estoy muy orgullosa de eso”.

Bianca Cherutti en La Voz Argentina

Y agregó: “Crecí en un ambiente de teatro, y creo que ahí fue donde más me di cuenta que esto es lo mío. Pero quiero que conozcan mi historia, que sepan que la luché, y las ganas que tenía de estar acá”.

Luego habló sobre sus sueños: “Todo lo que me proponía, me terminaba llevando a la música, o a lo artístico. Y eso era lo que realmente necesitaba, y lo que más amo hacer. Si tengo que ir por los géneros, iría con Mau y Ricky o con Lali, que son más cercanos a mi edad. También quiero demostrarme a mí misma para lo que sirvo y que me conozcan como Bianca, para separarme un poco del apellido”.

La joven de 25 años interpretó “Hot Stuff” y Lali fue la primera en girar su silla. Luego presionaron el botón Mau y Ricky con la intención de sumar a la cantante a su equipo.

Finalmente, Bianca decidió ir al equipo de los hijos de Ricardo Montaner quienes le habían prometido incursionar en distintos géneros musicales y lograr descubrir qué la hace ser ella.

Mirá el video