La dura respuesta de Beto Casella luego de que Luis Ventura dijera que lo “agarraría a trompadas”

Luis Ventura estuvo en LPA, el programa de Flor Peña, y lanzó fuertísimas palabras contra Beto Casella, cuando la conductora mencionó al creador de “Bendita TV”.

El expanelista de “Intrusos” fue clarísimo con su anfitriona y declaró que “lo cagaría a trompadas”. Rápidamente, fueron a preguntarle a la figura de El Nueve que opina.



Beto Casella le respondió a Luis Ventura

“Hace años que repite lo mismo. Si quiere le devuelvo el Martín Fierro, aprovecho este medio, te lo doy a vos y lleváselo“, le dijo el conductor al notero que fue a entrevistarlo para que hiciera un descargo públicamente.

“Me parece que estamos un poco grandes para agarrarnos a trompadas. Él es un muchacho que está acostumbrado a eso. Pero si hay que llevarlo a un terreno personal yo me he peleado 180 veces, pero solos, sin cámaras, porque es un bochorno: dos viejos pelotudos. No está bueno dar ese mensaje pedorro”, cerró Beto su descargo y, de paso, se permitió humillar a su colega.