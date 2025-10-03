Beneficios del Banco Nación para las Fuerzas Armadas: reintegros y créditos exclusivos

El Banco Nación, en conjunto con el Ministerio de Defensa, lanzó un nuevo paquete de beneficios destinados al personal militar en actividad y retirado, así como a sus familias. Desde el 1 de octubre de 2025, entraron en vigencia una serie de reintegros, descuentos y líneas de crédito con tasas preferenciales que buscan brindar un apoyo concreto a los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

La novedad más destacada es un beneficio sorpresa que ya está activo: la devolución del 100% en compras realizadas con las tarjetas de débito y crédito del banco a través de la aplicación BNA+ y la billetera virtual MODO.

Reintegro de hasta $300.000: ¿cómo funciona?

Esta promoción especial, que estará vigente desde el 1 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2025, permite obtener una devolución total de los gastos realizados con las tarjetas del Banco Nación.

Tope de reintegro: El monto máximo de devolución es de $300.000 por cliente durante todo el período de la promoción.

Acumulable: Si realizás una compra de, por ejemplo, $100.000, el banco te reintegrará ese total, y todavía te quedarán $200.000 de cupo para futuras compras.

Compatibilidad: Este beneficio se puede acumular con otras promociones ya existentes del banco, como los descuentos en supermercados o estaciones de servicio.

Es fundamental realizar el pago a través de MODO desde la app BNA+ para que el reintegro se aplique correctamente. El monto devuelto se verá reflejado en el resumen de la tarjeta o en los movimientos de la cuenta asociada.

Líneas de crédito con tasas preferenciales

Además de los reintegros, se presentaron condiciones especiales para el acceso a préstamos personales e hipotecarios, pensados para quienes perciben sus haberes en el Banco Nación.

Préstamos Personales

Para el personal de las Fuerzas Armadas, el banco ofrece préstamos de libre destino con una Tasa Nominal Anual (TNA) fija y preferencial del 38%. Estos créditos se pueden solicitar de forma online a través de BNA+ y permiten obtener hasta $10.000.000, con un plazo de devolución de hasta 72 meses, sujeto a análisis crediticio.

Créditos Hipotecarios

Una de las ofertas más atractivas es la línea para vivienda, que presenta condiciones muy favorables:

Finalidad: Se puede utilizar para comprar, cambiar, construir, ampliar o refaccionar tu primera o segunda vivienda.

Cuenta con una tasa fija excepcional del 2% TNA.

Cuenta con una tasa fija excepcional del 2% TNA. Financiación: El préstamo puede cubrir hasta 300.000 UVAs para adquisición y construcción.

Más beneficios para el día a día

El programa también incluye ventajas adicionales diseñadas para mejorar el poder de compra y la gestión de las finanzas personales de los miembros de las fuerzas.

Descuento extra en supermercados: Todos los miércoles, tenés un 5% de descuento adicional en las promociones de supermercados y mayoristas adheridos, con un tope de ahorro extra de hasta $8.000 por semana.

Podés acceder a un adelanto de tu sueldo de hasta $500.000 mensuales, con una tasa de interés 100% bonificada y acreditación inmediata.

Podés acceder a un adelanto de tu sueldo de hasta $500.000 mensuales, con una tasa de interés 100% bonificada y acreditación inmediata. Seguros: Se ofrecen descuentos de hasta un 25% en la contratación de seguros para auto, hogar y otros.

Este conjunto de medidas, que forma parte del programa “Familia Militar”, está destinado no solo al personal en actividad, sino también a retirados, veteranos de Malvinas, personal civil del sistema de Defensa y afiliados al IOSFA, buscando reconocer y acompañar a toda la comunidad de las Fuerzas Armadas argentinas.