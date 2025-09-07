banner ad

Becas Progresar septiembre 2025: calendario de pagos confirmado por ANSES

Denisse Helman
¿Sabías que ahora podés seguir tu Beca Progresar desde la app Mi Argentina? ¡Enterate cómo!

El programa de Becas Progresar continúa siendo una de las herramientas de apoyo económico más importantes para estudiantes de todo el país. Cada mes, miles de jóvenes esperan la fecha de cobro que establece la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), siguiendo el cronograma oficial definido en conjunto con la Secretaría de Educación.

Cuándo se cobran las Becas Progresar en septiembre 2025

La Secretaría de Educación confirmó que los pagos se realizarán entre el miércoles 10 y el martes 16 de septiembre, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). En este mes se abonará la sexta cuota del ciclo lectivo 2025.

Ayuda escolar ANSES: actualizaciones y cómo acceder al beneficio en 2025
Mirá también:

Ayuda escolar ANSES: actualizaciones y cómo acceder al beneficio en 2025

El calendario de pagos quedó definido de la siguiente manera:

  • Miércoles 10: DNI terminados en 0 y 1
  • Jueves 11: DNI terminados en 2 y 3
  • Viernes 12: DNI terminados en 4 y 5
  • Lunes 15: DNI terminados en 6 y 7
  • Martes 16: DNI terminados en 8 y 9

Cuál es el monto de las Becas Progresar en septiembre 2025

El importe mensual de la beca se mantiene en $35.000, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución 888/2024 del Ministerio de Capital Humano.

En el caso de quienes cursan niveles obligatorios (primaria y secundaria) y estudiantes del primer año de nivel superior, ANSES aplica una retención del 20%, equivalente a $7.000. Por lo tanto:

  • Cobro efectivo mensual: $28.000
  • Monto retenido mensual: $7.000 (se acumula y se paga al final del ciclo lectivo con la certificación de regularidad)

Cuánto cobrarán los nuevos beneficiarios con retroactivo

Los estudiantes que se incorporan al programa en septiembre recibirán además el pago retroactivo correspondiente a los meses de marzo a agosto.

Los montos son:

  • Beneficiarios sin retención: $210.000
  • Beneficiarios con retención del 20%: $168.000

Inscripción y convocatorias vigentes

En relación con las inscripciones, el Ministerio de Capital Humano informó:

  • La segunda convocatoria para Becas Progresar Obligatorio cerró el 1° de septiembre.
  • La inscripción para estudiantes de nivel superior y para la carrera de enfermería permanecerá abierta hasta el 5 de septiembre de 2025.
  • La postulación para Progresar Trabajo continuará disponible hasta el 30 de noviembre de 2025.

Las inscripciones se realizan únicamente a través de la página oficial del programa, utilizando el usuario de Mi Argentina y declarando un CBU o CVU a nombre del estudiante.

Pensiones No Contributivas: Fechas y montos de cobro en septiembre para los beneficiarios
Mirá también:

Pensiones No Contributivas: Fechas y montos de cobro en septiembre para los beneficiarios
ETIQUETAS
Compartir este artículo
mapa e
Elecciones bonaerenses: ¿Cómo se divide el mapa electoral?
Provincia
ELECCIONES 2025
Elecciones Bonaerenses: ¿Cuántos municipios integran la Quinta Sección y qué se vota este domingo
Recetas
Tres amigos mueren al chocar su camioneta contra un tren en Entre Ríos mientras iban a pescar
Tres amigos mueren al chocar su camioneta contra un tren mientras iban a pescar
Provincia
ELECCIONES provincia buenos aires
Elecciones 2025: Este domingo los bonaerenses van a las urnas
Provincia
nuevo bono de anses ayuda escolar
Ayuda escolar ANSES: actualizaciones y cómo acceder al beneficio en 2025
Anses
Kicillof enfrenta un desafío clave en elecciones bonaerenses por el futuro del peronismo
Elecciones bonaerenses 2025: qué se define en la Legislatura
Provincia
Mercedes se prepara para la 50° Fiesta Nacional del Salame Quintero en septiembre
Mercedes se prepara para la edición número 50 de la Fiesta Nacional del Salame Quintero
Sociedad

Más leídas