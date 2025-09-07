Becas Progresar septiembre 2025: calendario de pagos confirmado por ANSES

El programa de Becas Progresar continúa siendo una de las herramientas de apoyo económico más importantes para estudiantes de todo el país. Cada mes, miles de jóvenes esperan la fecha de cobro que establece la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), siguiendo el cronograma oficial definido en conjunto con la Secretaría de Educación.

Cuándo se cobran las Becas Progresar en septiembre 2025

La Secretaría de Educación confirmó que los pagos se realizarán entre el miércoles 10 y el martes 16 de septiembre, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). En este mes se abonará la sexta cuota del ciclo lectivo 2025.

El calendario de pagos quedó definido de la siguiente manera:

Miércoles 10: DNI terminados en 0 y 1

DNI terminados en 0 y 1 Jueves 11: DNI terminados en 2 y 3

DNI terminados en 2 y 3 Viernes 12: DNI terminados en 4 y 5

DNI terminados en 4 y 5 Lunes 15: DNI terminados en 6 y 7

DNI terminados en 6 y 7 Martes 16: DNI terminados en 8 y 9

Cuál es el monto de las Becas Progresar en septiembre 2025

El importe mensual de la beca se mantiene en $35.000, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución 888/2024 del Ministerio de Capital Humano.

En el caso de quienes cursan niveles obligatorios (primaria y secundaria) y estudiantes del primer año de nivel superior, ANSES aplica una retención del 20%, equivalente a $7.000. Por lo tanto:

Cobro efectivo mensual: $28.000

$28.000 Monto retenido mensual: $7.000 (se acumula y se paga al final del ciclo lectivo con la certificación de regularidad)

Cuánto cobrarán los nuevos beneficiarios con retroactivo

Los estudiantes que se incorporan al programa en septiembre recibirán además el pago retroactivo correspondiente a los meses de marzo a agosto.

Los montos son:

Beneficiarios sin retención: $210.000

$210.000 Beneficiarios con retención del 20%: $168.000

Inscripción y convocatorias vigentes

En relación con las inscripciones, el Ministerio de Capital Humano informó:

La segunda convocatoria para Becas Progresar Obligatorio cerró el 1° de septiembre.

cerró el 1° de septiembre. La inscripción para estudiantes de nivel superior y para la carrera de enfermería permanecerá abierta hasta el 5 de septiembre de 2025.

permanecerá abierta hasta el 5 de septiembre de 2025. La postulación para Progresar Trabajo continuará disponible hasta el 30 de noviembre de 2025.

Las inscripciones se realizan únicamente a través de la página oficial del programa, utilizando el usuario de Mi Argentina y declarando un CBU o CVU a nombre del estudiante.