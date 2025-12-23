Becas Progresar: ¿Por qué algunos estudiantes no cobraron en diciembre y qué pasará con los pagos en enero 2026?

El cierre del calendario académico y de pagos de fin de año volvió a generar inquietud entre miles de estudiantes que forman parte del programa Becas Progresar. En diciembre, muchos beneficiarios advirtieron que el dinero no se acreditó en la fecha habitual, lo que abrió interrogantes sobre los motivos y sobre qué ocurrirá con esos montos en los próximos meses.

Becas Progresar y los cambios aplicados en 2025

Durante 2025, el programa incorporó modificaciones relevantes a partir de la Resolución 388/2025, que redefinió la forma de pago de las becas. El nuevo esquema combinó cuotas regulares con cuotas estímulo, atadas al cumplimiento de objetivos académicos y actividades complementarias.

Este cambio impactó directamente en la liquidación de diciembre y explicó por qué no todos los beneficiarios cobraron el mismo monto ni en la misma fecha.

El nuevo esquema de cuotas: regulares y estímulo

A diferencia de años anteriores, los pagos se organizaron según el momento de inscripción al programa:

Primera convocatoria (marzo) : quienes completaron las 12 cuotas regulares debían cobrar en diciembre las cuotas estímulo y por rendimiento , por un valor de $35.000 , sin retención del 20%.

: quienes completaron las 12 cuotas regulares debían cobrar en diciembre las , por un valor de , sin retención del 20%. Segunda convocatoria (agosto): estos estudiantes acceden a un total de 6 cuotas. En diciembre, quienes cobraron $28.000 percibieron una cuota regular, con la retención aplicada, ya que aún no finalizaron su cronograma básico.

La diferencia entre ambos grupos explica por qué algunos beneficiarios no vieron reflejado el monto esperado.

El rol de las actividades de extensión formativa

El factor central detrás de los pagos no habilitados en diciembre fue la falta de validación de las Actividades de Extensión Formativa. Estas instancias son obligatorias para acceder a la cuota estímulo completa.

Para que el pago se libere, era necesario:

Cargar el certificado correspondiente antes del 30 de noviembre .

. Que la institución educativa valide la documentación en la plataforma oficial.

Si alguno de estos pasos no se completó a tiempo, el sistema no habilitó el pago en diciembre.

Por qué no se acreditó el pago en diciembre

En los casos donde el dinero no apareció, las causas más frecuentes fueron:

El estudiante no subió el certificado dentro del plazo establecido.

La escuela o institución aún no validó la documentación, proceso que puede realizarse hasta el 30 de diciembre.

Esta demora administrativa no implica la pérdida del beneficio.

Qué pasará con los pagos pendientes en enero de 2026

Desde la Secretaría de Educación confirmaron que los estudiantes que no cobraron en diciembre no pierden el derecho al cobro. Una vez que la certificación sea aprobada y procesada por ANSES, los montos adeudados se abonarán de manera acumulada.

En esos casos, en enero de 2026 se realizará un pago doble, que incluirá las cuotas pendientes correspondientes a diciembre.

Fecha especial de cobro antes de fin de año

Algunos beneficiarios, en especial quienes utilizan billeteras virtuales, detectaron una fecha de cobro programada para el miércoles 24 de diciembre. Se trata de una liquidación extraordinaria destinada a estudiantes que lograron validar la documentación luego del cierre habitual del sistema.

En estos casos, se acreditará el monto completo de $35.000, sin distinción por terminación de DNI, como alternativa de pago antes de las fiestas.

Dónde hacer consultas o reclamos

Ante dudas sobre la liquidación o el estado del beneficio, los estudiantes pueden comunicarse directamente con el equipo técnico del programa a través del correo oficial:

[email protected]

Este canal permite verificar el estado de la certificación y el motivo por el cual el pago aún no fue habilitado.