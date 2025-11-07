Becas Progresar: Por qué algunos estudiantes no cobrarán en noviembre 2025 y cómo verificar el pago

Durante noviembre de 2025, varios beneficiarios del programa Becas Progresar podrían no recibir el pago mensual correspondiente. La medida está relacionada con el cumplimiento de los requisitos exigidos por el programa educativo impulsado por el Gobierno nacional, que busca acompañar a jóvenes y adultos en la finalización de sus estudios.

Por qué pueden no pagarte las Becas Progresar en noviembre de 2025

El Ministerio de Capital Humano informó que algunos titulares quedarán excluidos del cobro debido a incumplimientos administrativos o académicos. Entre las causas más comunes se destacan:

Finalizar la carrera universitaria, terciaria o de profesorado.

universitaria, terciaria o de profesorado. No cumplir con las condiciones específicas del subprograma al que pertenece.

del subprograma al que pertenece. Superar en más de dos años el tiempo previsto para completar los estudios.

el tiempo previsto para completar los estudios. Haber sido dado de baja previamente por motivos asociados al alumno.

por motivos asociados al alumno. Recibir otra beca educativa similar otorgada por la Secretaría de Educación.

otorgada por la Secretaría de Educación. Postularse a una tercera carrera , tras haber accedido dos veces a Progresar Superior.

, tras haber accedido dos veces a Progresar Superior. Estar inscripto en el Régimen del Impuesto a las Ganancias o tener familiares directos que lo estén.

o tener familiares directos que lo estén. Omitir información o incumplir cualquier otro requisito establecido en el reglamento del programa.

Si el beneficiario cumple con alguna de estas condiciones, no recibirá el pago de las Becas Progresar en noviembre de 2025.

Requisitos para cobrar las Becas Progresar en noviembre 2025

Las Becas Progresar se dividen en distintas líneas según el nivel educativo o la formación que se curse. A continuación, se detallan los principales requisitos actualizados.

Progresar Obligatorio

Dirigido a estudiantes de nivel primario y secundario.

Condiciones principales:

Ser argentino/a nativo/a, naturalizado/a o extranjero/a con al menos 2 años de residencia legal .

. Contar con DNI vigente .

. Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria.

al cierre de la convocatoria. Que los ingresos del estudiante y su grupo familiar no superen los 3 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) .

. Estar matriculado/a y asistir regularmente a una institución educativa.

a una institución educativa. Cumplir con las pautas académicas del programa.

del programa. Participar en actividades complementarias definidas por el Ministerio de Capital Humano.

definidas por el Ministerio de Capital Humano. Tener el esquema de vacunación completo o iniciado .

. Realizar los cursos obligatorios de orientación vocacional y laboral.

Progresar Superior

Orientado a estudiantes de instituciones terciarias y universitarias.

Requisitos principales:

Ser argentino/a (nativo/a o naturalizado/a) o extranjero/a con 5 años de residencia legal .

. Tener DNI actualizado .

. Tener entre 17 y 24 años si es ingresante, o hasta 30 años si ya está cursando.

si es ingresante, o hasta si ya está cursando. Los estudiantes de enfermería pueden acceder sin límite de edad .

pueden acceder . Que los ingresos familiares no superen los 3 SMVM (excepto casos de discapacidad).

(excepto casos de discapacidad). Haber finalizado el secundario sin materias pendientes .

. Estar inscripto/a en una institución pública o privada habilitada , especialmente cuando se trate de carreras estratégicas .

, especialmente cuando se trate de . Cumplir con los requisitos académicos y sanitarios vigentes .

. Participar en actividades complementarias establecidas por el programa.

Progresar Trabajo

Destinado a quienes cursan formación profesional o capacitación laboral.

Condiciones para acceder:

Ser argentino/a nativo/a, naturalizado/a o extranjero/a con mínimo 2 años de residencia legal .

. Tener entre 18 y 24 años , o hasta 40 años en caso de personas desocupadas o en situación de vulnerabilidad.

, o hasta en caso de personas desocupadas o en situación de vulnerabilidad. Poseer ingresos personales inferiores a 3 SMVM .

. Estar inscripto/a en un curso de formación profesional aprobado .

. Cumplir con los requisitos académicos y administrativos del programa.

Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en noviembre de 2025

Existen dos vías oficiales para consultar el estado del cobro del beneficio:

Desde Mi ANSES:

Ingresá con tu CUIL y clave personal .

. Accedé a la sección “Mis Cobros” para verificar si tenés un pago asignado y consultar la fecha de acreditación.

A través de la app Mi Argentina: