Becas Progresar: Alertan que miles de estudiantes podrían perder el cobro si no cumplen un nuevo requisito

El acceso a la Beca Progresar Obligatorio volvió a ser tema central entre estudiantes y familias debido a la implementación de un nuevo requisito para mantener el cobro. La medida generó dudas, demoras y advertencias desde distintas áreas educativas, especialmente ante la cercanía de los plazos establecidos.

En qué consiste la extensión formativa obligatoria

Este año los estudiantes beneficiarios deben cumplir una extensión formativa para continuar percibiendo la beca.

La misma consiste en:

Realizar un taller formativo.

Obtener el certificado de realización .

. Subir el certificado a la plataforma correspondiente.

Ser certificado por el director del establecimiento educativo.

Todos los pasos deben estar completos para que la extensión tenga validez. Para completarlo, hay tiempo hasta el 30 de noviembre y no habrá prórroga de la fecha.

Qué pasa si el estudiante no cumple el requisito

Quienes no realicen la extensión formativa perderán el cobro de diciembre y enero.

A su vez, si para el 1° de febrero el estudiante adeuda algún espacio curricular, también se interrumpirá el pago de febrero y marzo.

En otras palabras, si el estudiante no lo realiza, se le suspenderán los pagos, motivo por el cual se sugiere que, de no saber cómo realizar el taller, se pida ayuda al referente Progresar del colegio de asistencia.

Cuánto se cobra y cómo impacta la retención

Desde el inicio de la actual gestión nacional, el pago de la Beca Progresar se mantiene en $35.000, aunque en mano el estudiante recibe $28.000, debido a la retención del 20%.

La devolución de la retención se realiza en marzo, siempre y cuando:

Se haya cumplido con la extensión formativa.

Se aprueben todos los espacios curriculares.

Sólo quienes cumplan estos requisitos cobrarán el monto retenido junto con la última cuota.